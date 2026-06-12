"Bomba" iz Turske: Potpisao Sale Đorđević!

Košarkaški klub Bahčešehir je tokom dana otpustio Marka Baraća sa mjesta trenera, nisu bili zadovoljni svim viđenim, dok su sada pronašli i njegovu zamjenu. Na klupu turske ekipe je seo Aleksandar Sale Đorđević!

Već dugo se pričalo o tome koga bi mogao da preuzme Sale Đorđević. Pominjalo se da može da se vrati u Partizan, pominjalo se da bi mogao da preuzme neki klub u Evroligi, a sada je odlučio da ipak dođe u Evrokup.

Saša Đorđević je već imao sjajne rezultate u Evropi, pošto je uspio da osvoji i FIBA Ligu šampiona, igrao je dosta dobro sa Virtusom, osvojio je i titulu u Italiji, dok je u Evrokupu poražen u polufinalu od Uniksa.

🔥 Welcome to Bahçeşehir Koleji Aleksandar Djordjevic!



🤝 Kulübümüz; geçmişte Bayern Münih, Fenerbahçe Beko, Olimpia Milano, Panathinaikos ve Virtus Bologna gibi takımları çalıştırmış deneyimli başantrenör Aleksandar Djordjevic ile anlaşmaya varmıştır.



🙏 Ailemize hoş geldin… pic.twitter.com/1QjkubW3dI — Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü (@BKBasketbol) June 12, 2026

Poslije Virtusa je radio u Fenerbahčeu kratko, a onda je postao selektor Kine gdje je ostao dvije godine.

Prije toga, radio je još u Olimpiji iz Milana, Trevizu, bio je selektor Srbije, ali i trener Panatinaikosa i Bajerna iz Minhena kao i gorepomenutih ekipa.

(Telegraf)