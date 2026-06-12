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"Bomba" iz Turske: Potpisao Sale Đorđević!

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ATV
12.06.2026 21:01

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"Бомба" из Турске: Потписао Сале Ђорђевић!

Košarkaški klub Bahčešehir je tokom dana otpustio Marka Baraća sa mjesta trenera, nisu bili zadovoljni svim viđenim, dok su sada pronašli i njegovu zamjenu. Na klupu turske ekipe je seo Aleksandar Sale Đorđević!

Već dugo se pričalo o tome koga bi mogao da preuzme Sale Đorđević. Pominjalo se da može da se vrati u Partizan, pominjalo se da bi mogao da preuzme neki klub u Evroligi, a sada je odlučio da ipak dođe u Evrokup.

Saša Đorđević je već imao sjajne rezultate u Evropi, pošto je uspio da osvoji i FIBA Ligu šampiona, igrao je dosta dobro sa Virtusom, osvojio je i titulu u Italiji, dok je u Evrokupu poražen u polufinalu od Uniksa.

Poslije Virtusa je radio u Fenerbahčeu kratko, a onda je postao selektor Kine gdje je ostao dvije godine.

Prije toga, radio je još u Olimpiji iz Milana, Trevizu, bio je selektor Srbije, ali i trener Panatinaikosa i Bajerna iz Minhena kao i gorepomenutih ekipa.

(Telegraf)

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Aleksandar Sale Đorđević

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