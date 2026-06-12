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Gdje je sve prenos utakmice Kanada - BiH

Autor:

ATV
12.06.2026 15:02

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Фудбалска репрезентација БиХ на терену.
Foto: ATV

Navijači Bih danas su dobili sjajne vijesti. Prenos utakmice Svjetskog prvenstva obezbijeđen je na čak dvije televizije.

Kompanija m:tel još ranije je saopštila da će prenos svih utakmica biti obezbijeđen na Areni Sport.

Telekom Srbije danas je dodatno obradovao navijače Zmajeva.

Naime, ustupio je prava Federalnoj televiziji za utakmice BiH, čime su ljubitelji fudbala dobili još jedan kanal na kojem mogu pratiti svoje kanale.

Навијачи БиХ

Fudbal

Telekom Srbije obradovao sve navijače BiH

Iz RTVFBiH zahvalili su se generalnom direktoru Telekoma Srbije Vladimiru Lučiću i toj kompaniji na ustupanju prava za prenos večerašnje, ali i predstojećih utakmica bh. reprezentacije.

Utakmica između Bosne i Hercegovine i Kanade igra se večeras od 21 sat.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Svjetsko prvenstvo 2026

Kanada BiH prenos

Kanada BiH

Mundijal 2026

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