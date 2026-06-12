Sjajne vijesti za BiH pred utakmicu s Kanadom

Kapiten fudbalske reprezentacije Kanade Alfonso Dejvis se još nije u potpunosti oporavio od povrede zadnje lože.

Ovo zapravo znači sjajne vijesti za BiH s obzirom da neće igrati u uvodnoj utakmici Svjetskog prvenstva protiv Zmajeva.

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Kanadski selektor Džesi Marks je izjavio da je Alfonso Dejvis obavio pregled magnetnom rezonancom, koji je pokazao pozitivne znakove, te da liječenje povrede dobro napreduje.

"Nadamo se da će se oporavak ubrzati u narednim danima ili sedmici, kako bi Dejvis uskoro mogao ponovno zaigrati", rekao je.

Dejvis, koji u Bajernu nastupa kao lijevi bek, zbog povreda je prošle sezone odigrao samo 23 utakmice, uglavnom ulazeći sa klupe. Za kanadsku reprezentaciju u 58 nastupa postigao je 15 golova.

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U utakmici protiv Bosne i Hercegovine kapitensku traku nosiće veznjak Stiven Eustakio. Nakon susreta s BiH, Kanada u grupi B Svjetskog prvenstva očekuje još mečeve s Katrom i Švajcarskom.