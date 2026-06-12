Logo
Large banner

Sjajne vijesti za BiH pred utakmicu s Kanadom

Autor:

ATV
12.06.2026 12:15

Komentari:

0
Фудбалери БиХ на тренингу пред почетак Свјетског првенства
Foto: Tanjug/Jon Blacker/The Canadian Press via AP

Kapiten fudbalske reprezentacije Kanade Alfonso Dejvis se još nije u potpunosti oporavio od povrede zadnje lože.

Ovo zapravo znači sjajne vijesti za BiH s obzirom da neće igrati u uvodnoj utakmici Svjetskog prvenstva protiv Zmajeva.

Јужна Кореја - Чешка

Fudbal

Cijene na stadionima šokiraju: Voda košta nezamisliv iznos

Kanadski selektor Džesi Marks je izjavio da je Alfonso Dejvis obavio pregled magnetnom rezonancom, koji je pokazao pozitivne znakove, te da liječenje povrede dobro napreduje.

"Nadamo se da će se oporavak ubrzati u narednim danima ili sedmici, kako bi Dejvis uskoro mogao ponovno zaigrati", rekao je.

Dejvis, koji u Bajernu nastupa kao lijevi bek, zbog povreda je prošle sezone odigrao samo 23 utakmice, uglavnom ulazeći sa klupe. Za kanadsku reprezentaciju u 58 nastupa postigao je 15 golova.

Шакира

Fudbal

Šakira probudila nostalgiju: Nova pjesma za Svjetsko prvenstvo ponovo opčinila svijet

U utakmici protiv Bosne i Hercegovine kapitensku traku nosiće veznjak Stiven Eustakio. Nakon susreta s BiH, Kanada u grupi B Svjetskog prvenstva očekuje još mečeve s Katrom i Švajcarskom.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Fudbalska reprezentacija BiH

Kanada

Svjetsko prvenstvo 2026

Mundijal 2026

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Јужна Кореја - Чешка, Свјетско првенство 2026.

Fudbal

Cijene na stadionima šokiraju: Voda košta nezamisliv iznos

3 h

0
Јужна Кореја - Чешка Свјетско првенство 2026.

Fudbal

Južna Koreja srušila Češku nakon preokreta, oboren rekord Mundijala

5 h

0
Три црвена и два гола: Мексико славио против Јужне Африке

Fudbal

Tri crvena i dva gola: Meksiko slavio protiv Južne Afrike

14 h

0
Меч бенфика реал мадрид

Fudbal

Sada je i zvanično: Murinjo novi trener Reala

16 h

0
Small banner

  • Najnovije

13

58

Učenica optužena za tri pokušaja ubistva: Došla u školu s nožem, nastao haos

13

52

Haos u Banjaluci: Automobili se kao čamci probijaju kroz vodu

13

50

Učenica optužena za tri pokušaja ubistva: Došla u školu u Mančesteru sa nožem

13

43

Dodik: Srbi su bili pokusni kunići Haškom tribunalu

13

41

Poznate nove cijene goriva

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Medium banner