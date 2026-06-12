Zvanično: Ibon Navaro novi trener košarkaša Crvene zvezde

Navaro je prije tri dana odlučio da raskine ugovor sa Unikahom, čiji je bio trener posljednje četiri godine.

- On je do sada sa velikim uspjehom vodio ekipu Unikahe iz Malage sa kojom je osvojio sedam trofeja za četiri sezone, stiže u Beograd gdje ga čeka novi izazov kao trenera "crveno bijelih". Navaro u Beogradu otvara novo poglavlje u trenerskoj karijeri, koji je do sada krasio stil u kome su ekipe koje je predvodio sa klupe igrale veoma brzu košarku visokog intenziteta, uz korišćenje velikog broja igrača u rotaciji - navodi se na sajtu kluba.

Navaro je rođen 1976. godine u Vitoriji, a kao trener vodio je mlađe selekcije Baskonije.

Nakon toga bio pomoćnik u nekim od nekoliko španskih klubova - Valensiji, Baskoniji, Tenerifeu, a bio je pomoćnik u nacionalnom timu Portorika.

Prvi samostalan posao dobio je u Baskoniji, a nakon toga je, vodio Manresu, Mursiju i Andoru.

Ekipu Unikahe preuzeo je 2022. godine, a sa klubom iz Malage osvojio je dva puta FIBA Ligu šampiona, dva puta FIBA Interkontinentalni kup, dva španska Kupa i jedan trofej u Superkupu Španije.