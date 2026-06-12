Zvanično: Ibon Navaro novi trener košarkaša Crvene zvezde

Autor:ATV
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Španski stručnjak Ibon Navaro novi je trener košarkaša Crvene zvezde, saopštio je danas beogradski klub.
Navaro je prije tri dana odlučio da raskine ugovor sa Unikahom, čiji je bio trener posljednje četiri godine.
- On je do sada sa velikim uspjehom vodio ekipu Unikahe iz Malage sa kojom je osvojio sedam trofeja za četiri sezone, stiže u Beograd gdje ga čeka novi izazov kao trenera "crveno bijelih". Navaro u Beogradu otvara novo poglavlje u trenerskoj karijeri, koji je do sada krasio stil u kome su ekipe koje je predvodio sa klupe igrale veoma brzu košarku visokog intenziteta, uz korišćenje velikog broja igrača u rotaciji - navodi se na sajtu kluba.
Navaro je rođen 1976. godine u Vitoriji, a kao trener vodio je mlađe selekcije Baskonije.
Nakon toga bio pomoćnik u nekim od nekoliko španskih klubova - Valensiji, Baskoniji, Tenerifeu, a bio je pomoćnik u nacionalnom timu Portorika.
Prvi samostalan posao dobio je u Baskoniji, a nakon toga je, vodio Manresu, Mursiju i Andoru.
Ekipu Unikahe preuzeo je 2022. godine, a sa klubom iz Malage osvojio je dva puta FIBA Ligu šampiona, dva puta FIBA Interkontinentalni kup, dva španska Kupa i jedan trofej u Superkupu Španije.
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