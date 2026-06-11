Tuga u košarkaškom svijetu: Preminuo kondicioni trener Anadolu Efesa

Košarkaški svijet zavijen je u crno nakon vijesti da je Serhat Guneš, dugogodišnji kondicioni trener turskog velikana Anadolu Efesa, izgubio bitku za život u trideset devetoj godini.

Guneš je od sredine maja vodio tešku borbu nakon iznenadnih zdravstvenih komplikacija, zbog čega je bio hospitalizovan na intenzivnoj njezi. Uprkos svim naporima ljekara da ga spasu, preminuo je nakon višesedmične borbe.

Tužnu vijest potvrdili su iz njegovog kluba, Anadolu Efesa, oprostivši se od svog saradnika emotivnom porukom.

"Duboko smo ožalošćeni zbog smrti našeg kondicionog trenera Serhata Guneša, koji je od dvanaestog maja bio na intenzivnoj njezi nakon iznenadnih zdravstvenih problema i vodio tešku borbu za život.

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Izražavamo iskreno saučešće njegovoj porodici i najbližima. Zauvijek će ostati u našim srcima", navodi se u saopštenju kluba.

Iza sebe ostavio suprugu i kćerku

Serhat Guneš je rođen hiljadu devetsto osamdeset šeste godine. Bio je odan porodičan čovjek, a iza sebe je ostavio suprugu i maloljetnu kćerku.

Prije nego što je svoju karijeru posvetio kondicionom treningu, Guneš je više od decenije bio aktivno uključen u svijet košarke kao igrač. Nakon završetka Fakulteta sportskih nauka u Ankari, gradio je uspješnu trenersku karijeru. Radio je u brojnim uglednim turskim klubovima, uključujući Banvit, Bešiktaš, Turk Telekom i Bursaspor, nakon čega je postao nezamjenjiv dio stručnog štaba Anadolu Efesa.

Njegova prerana smrt ostavila je veliku prazninu u turskoj i evropskoj košarci, a kolege i prijatelji pamtiće ga kao izuzetnog profesionalca i čovjeka, prenosi Kurir.