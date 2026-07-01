Aulić poručio Vukoviću: Obraz - đon

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Član Glavnog odbora SNSD-a Saša Aulić kritikovao je delegata u Domu naroda Nenada Vukovića, optuživši ga za licemjerje povodom stavova o Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.

Reagujući na Vukovićevu izjavu o imenovanju članova ove komisije i vetu Željke Cvijanović, Aulić je njegov postupak kratko ocijenio riječima „obraz - đon“. "Obraz - đon", ocijenio je Aulić reagujući na izjavu Vukovića u vezi sa imenovanjem članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika i vetom koji je uložila srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, prenosi Srna.

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