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Aulić poručio Vukoviću: Obraz - đon

Autor:

ATV redakcija
01.07.2026 17:17

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Члан Главног одбора СНСД-а Саша Аулић
Foto: RTRS

Član Glavnog odbora SNSD-a Saša Aulić kritikovao je delegata u Domu naroda Nenada Vukovića, optuživši ga za licemjerje povodom stavova o Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.

Reagujući na Vukovićevu izjavu o imenovanju članova ove komisije i vetu Željke Cvijanović, Aulić je njegov postupak kratko ocijenio riječima „obraz - đon“.

"Obraz - đon", ocijenio je Aulić reagujući na izjavu Vukovića u vezi sa imenovanjem članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika i vetom koji je uložila srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, prenosi Srna.

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Tagovi :

Saša Aulić

Nenad Vuković

Bosna i Hercegovina

Dom naroda

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