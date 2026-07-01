Mazalica poručio Crnatku: U Skupštini se obračunaj sa manipulacijama

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica izjavio je da je neko nešto krio u vezi sa Komisijom za zaštitu nacionalnih spomenika, kako to tvrdi poslanik Igor Crndak, to ne bi stiglo u Narodnu skupštinu.

Mazalica je rekao za Srnu da Crnadak ima priliku u Narodnoj skupštini da se obračuna sa sveukupnim manipulacijama u vezi sa ovom komisijom.

"Time fino stavi tačku na zloupotrebe. A, i na činjenicu da je Mladen Ivanić tako važnu odluku oročio na samo godinu dana", naglasio je Mazalica.

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Osim toga, dodao je, ako sruši strance, a to jeste domen spoljne politike, srušio je i ovu i prethodnu spornu i nelegalnu januarsku odluku, i srušiće je ponovo svaki put kad se drznu da preglasavaju srpskog člana Predsjedništva, ko god to bio.

"Valjda bi to trebalo da bude jasno", istakao je Mazalica.