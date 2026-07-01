Muškarac zatečen u lokvi krvi: Pucnjava u Novom Sadu, policija i hitna na terenu

Danas oko 16 časova došlo je do pucnjave na Bulevaru oslobođenja u Novom Sadu, prijavljeno je policiji.

Kako se nezvanično prenosi, policiju je o navodnoj pucnjavi obavestila Hitna pomoć koja je navodno zatekla muškarca u lokvi krvi.

Prema prvim informacijama, na lice mjesta u Novom Sadu se uputilo nekoliko patrola policije.

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- Za sada nepoznati muškarac upucan je u nogu - rekao je izvor.

Uviđajem će se utvrditi sve okolnosti incidenta.

(Kurir)