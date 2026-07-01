Tramp: Iran ne smije da ima nuklearno oružje

Indirektni pregovori američkih i iranskih predstavnika u Dohi, uz posredovanje Katara i Pakistana, napreduju i "veoma su dobri", izjavio je danas predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ponovivši da Iran ne smije da posjeduje nuklearno oružje.

"Što se tiče toka stvari, proces denuklearizacije Irana ide dobro. Imali su veoma dobre sastanke i vidjećemo kako će se razvijati", rekao je Tramp novinarima u vojnoj bazi Endruz, prenio je Rojters.

On je naveo da su Sjedinjene Američke Države "izvele snažne udare na Iran", ali da se istovremeno odnosi dvije strane razvijaju u pozitivnom pravcu.

Tramp je istakao da su tehnički razgovori organizovani tako da se američki i iranski predstavnici ne sastaju direktno, već da posrednici prenose stavove između strana, u skladu sa memorandumom o razumijevanju koji su dvije zemlje potpisale.

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Kako je navedeno, cilj razgovora je smanjenje tenzija nakon nedavnih sukoba.

Pred ukrcavanje na predsjednički avion koji su Sjedinjenim Američkim Državama ranije poklonili Katar, Tramp je ocijenio da je Iran "prešao dug put" i dodao da smatra da je situacija trenutno stabilna.

Govoreći o ekonomskim pitanjima, Tramp je, prenosi AP, naveo da se lične investicije ne nalaze pod njegovom direktnom kontrolom, već da njima upravljaju finansijski fondovi, uz napomenu da je "zaradio mnogo novca prije nego što je postao predsjednik".

On je dodao da rast finansijskih tržišta i cijena akcija doprinosi ukupnom ekonomskom rastu i koristi cijelom društvu, prenosi Tanjug,