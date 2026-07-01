Još jedan zemljotres: Egzotična turistička destinacija na udaru!

Autor:ATV redakcija
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Zemljotres magnitude 5,8 stepeni po Rihterovoj skali zabilježen je u srijedu, 1. jula u 12:42 časova, na južnom području Fidžija.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine -20.084 i dužine 178.895.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 539.9 kilometara ispod površine zemlje.
🚨 Preliminary M 5.8 earthquake detected— Raspberry Shake Earthquake Channel (@raspishakEQ) July 1, 2026
📍 South of Fiji Islands
📏 Depth: 542 km
🕒 2026-07-01 10:42 UTC
🏢 Source: #GFZ
🆔 #rs2026mvbtdl@raspishake
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Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
(telegraf)
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