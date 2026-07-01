Još jedan zemljotres: Egzotična turistička destinacija na udaru!

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Zemljotres magnitude 5,8 stepeni po Rihterovoj skali zabilježen je u srijedu, 1. jula u 12:42 časova, na južnom području Fidžija.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine -20.084 i dužine 178.895. Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 539.9 kilometara ispod površine zemlje. 🚨 Preliminary M 5.8 earthquake detected



📍 South of Fiji Islands

📏 Depth: 542 km

🕒 2026-07-01 10:42 UTC

🏢 Source: #GFZ

🆔 #rs2026mvbtdl@raspishake



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Join the largest #CitizenScience EQ community ➡️ https://t.co/Y5O0dgJqJF pic.twitter.com/XfjNfAedH9 — Raspberry Shake Earthquake Channel (@raspishakEQ) July 1, 2026 Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju. (telegraf)



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