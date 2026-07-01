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Još jedan zemljotres: Egzotična turistička destinacija na udaru!

Autor:

ATV redakcija
01.07.2026 13:57

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Још један земљотрес: Егзотична туристичка дестинација на удару!
Foto: Pixabay

Zemljotres magnitude 5,8 stepeni po Rihterovoj skali zabilježen je u srijedu, 1. jula u 12:42 časova, na južnom području Fidžija.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine -20.084 i dužine 178.895.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 539.9 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

(telegraf)

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Zemljotres

Fidži

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