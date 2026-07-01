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"Moskva će poštovati principe Međunarodnog humanitarnog prava"

Autor:

ATV redakcija
01.07.2026 13:33

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Министар спољних послова Русије Сергеј Лавров разговара са предсједницом Међународног комитета Црвеног крста Мирјаном Спољарић Егеr у вили Зинаиде Морозове у Москви, у сриједу, 1. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/Shamil Zhumatov/Pool Photo via AP

Moskva će poštovati principe međunarodnog humanitarnog prava bez obzira na sve, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

"Sigurni smo da ćemo tokom vaše posjete imati produktivne razgovore o slučajevima kršenja međunarodnog humanitarnog prava, što se moglo vid‌jeti u Ukrajini", rekao je Lavrov predsjedniku Međunarodnog komiteta Crvenog krsta /MKCK/ Mirjani Špoljarić tokom razgovora u Moskvi.

On je dodao da očekuje od MKCK da uputi slične pozive svojim drugim partnerima, prenosi Srna.

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Tagovi :

Moskva

Sergej Lavrov

Međunarodno humanitarno pravo

Rusija

Ukrajina

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