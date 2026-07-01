Autor:ATV redakcija
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Moskva će poštovati principe međunarodnog humanitarnog prava bez obzira na sve, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.
"Sigurni smo da ćemo tokom vaše posjete imati produktivne razgovore o slučajevima kršenja međunarodnog humanitarnog prava, što se moglo vidjeti u Ukrajini", rekao je Lavrov predsjedniku Međunarodnog komiteta Crvenog krsta /MKCK/ Mirjani Špoljarić tokom razgovora u Moskvi.
On je dodao da očekuje od MKCK da uputi slične pozive svojim drugim partnerima, prenosi Srna.
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