Moskva će poštovati principe međunarodnog humanitarnog prava bez obzira na sve, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

"Sigurni smo da ćemo tokom vaše posjete imati produktivne razgovore o slučajevima kršenja međunarodnog humanitarnog prava, što se moglo vid‌jeti u Ukrajini", rekao je Lavrov predsjedniku Međunarodnog komiteta Crvenog krsta /MKCK/ Mirjani Špoljarić tokom razgovora u Moskvi.

On je dodao da očekuje od MKCK da uputi slične pozive svojim drugim partnerima, prenosi Srna.