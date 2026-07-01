Strašan snimak! Ženu udario grom ispred crkve

Dramatičan snimak zabilježio je trenutak kada je ženu iz američke savezne države Džordžije pogodio grom ispred njene crkve, u jezivom događaju u kojem je za dlaku izbjegla smrt.

Meri "Džina" Mena (54) kaže da je zahvalna što je ostala živa nakon što ju je 6. maja pogodio grom ispred Katoličke crkve Svetog Josifa u okrugu Kob, u saveznoj državi Džordžija.

Snimak nadzornih kamera sa parkinga crkve prikazuje njen automobil obavijen snažnim bljeskom svjetlosti tokom jakog nevremena, preneo je Dejli Mejl.

Mena je rekla da je upravo otvorila vrata automobila kada je grom udario u drvo pored nje, raznevši ga i izazvavši snažan udarni talas koji je pogodio njeno vozilo. Od siline udara Mena je izgubila svijest, a kada su na lice mjesta stigli bolničari, ustanovili su da ne diše i da nema puls.

Found Face Down in the Rain with No Pulse After She was Struck by⚡Lightning



Mary "Jeanne" Menna survived a near-fatal lightning strike in May 2026 after quick-acting police officers and firefighters successfully revived her.



Surveillance footage captured the moment a bolt of… pic.twitter.com/1I5Up5JMn5 — B. Wilkins lll 🇺🇸 (@ScummyMummy511) June 30, 2026

Na parkingu joj je odmah pružena hitna reanimacija (CPR), nakon čega je velikom brzinom prevezena u bolnicu, gdje je, gotovo nevjerovatno, uspjela da preživi. Mena je ispričala da je posljednje čega se seća bilo da sjedi u automobilu usred oluje.

"Kiša je padala veoma jako... grmelo je i sevalo", rekla je na konferenciji za novinare održanoj ove sedmice, na kojoj je željela da zahvali pripadnicima hitnih službi koji su joj spasili život.

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"Koliko sam kasnije saznala, grom je udario u drvo, prepolovio ga, zatim pogodio moj automobil, nakon čega sam doživjela srčani zastoj", rekla je, prenosi televizija VSB-TV.

Na konferenciji za medije ove sedmice Mena nije mogla da sakrije emocije dok je grlila bolničare koji su joj pritekli u pomoć i spasili joj život.

Pomoćnik načelnika vatrogasne službe u Marijeti, Kevin Gerhard, rekao je da je Mena imala izuzetnu sreću što je preživela s obzirom na razmjere nevremena u kojem je pogođena.

"Jedan od najvećih izazova bio je to što je kiša padala toliko jako da smo morali što prije da je sklonimo sa kiše i unesemo u vozilo Hitne pomoći", rekao je Gerhard.

Moment woman, 54, is struck by LIGHTNING outside her Catholic church by bolt so strong it made tree explode https://t.co/m6arnkH5Lo — Daily Mail (@DailyMail) June 30, 2026

"Na sreću, bolnica Keneston nije bila daleko, a osoblje je bilo spremno da je odmah primi".

Mena je rekla da se u međuvremenu potpuno oporavila i da su ljekari nakon boravka u bolnici potvrdili da je dobrog zdravstvenog stanja.

Istakla je da vjeruje kako je upravo njena vjera razlog zbog kojeg je preživjela, dok je bolničare koji su joj spasili život opisala kao "zaista Božje anđele na Zemlji".

(telegraf)