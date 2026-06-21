Logo

Gromovi izazvali četiri požara u Hrvatskoj

Autor:

ATV redakcija
21.06.2026 20:13

Komentari:

0
Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.
Foto: Pixabay

Splitsko-dalmatinsku županiju danas je zahvatilo nevrijeme tokom kojeg su izbila četiri požara koje su, najvjerovatnije, izazvali udari groma.

Vatrogasci su ugasili jedan požar ugasili, dva su stavili pod kontrolu, ali i dalje gori na Klisu, pa je u pomoć stigao i kanader.

Požare gase desetine vatrogasaca, a vatra je zahvatila uglavnom nisko rastinje i šumu, prenose hrvatski mediji.

Vatrogasci navode da nisu bili ugroženi ljudski životi niti objekti.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Hrvatska

požar

nevrijeme

Komentari (0)

Više iz rubrike

Морски пас у Хрватској

Region

Snimak izazvao raspravu: Koja vrsta morskog psa je snimljena u Hrvatskoj

5 h

0
Још једна трагедија на Јадрану: Утопио се дјечак

Region

Još jedna tragedija na Jadranu: Utopio se dječak

6 h

0
Тинејџер из Никшића покушао на превару да положи возачки испит

Region

Tinejdžer iz Nikšića pokušao na prevaru da položi vozački ispit

9 h

0
Аутомобил полиције Црне Горе.

Region

Petomjesečna beba povrijeđena u nezgodi: Vozač udario u betonski stub

11 h

0

  • Najnovije

22

56

Oglasila se policija o zločinu u BiH: Otkriveni identiteti

22

47

Dodik: Ideje o trećem entitetu govore o nemogućnosti BiH

22

43

Pet godina bogatsva je pred ova četiri znaka horoskopa

22

30

Blagojević staje na crtu Vukanoviću?

22

20

Novi detalji užasa u BiH: Preminuo muškarac koji je ubio ženu pa pucao sebi u glavu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima