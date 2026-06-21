Gromovi izazvali četiri požara u Hrvatskoj

Splitsko-dalmatinsku županiju danas je zahvatilo nevrijeme tokom kojeg su izbila četiri požara koje su, najvjerovatnije, izazvali udari groma.

Vatrogasci su ugasili jedan požar ugasili, dva su stavili pod kontrolu, ali i dalje gori na Klisu, pa je u pomoć stigao i kanader.

Požare gase desetine vatrogasaca, a vatra je zahvatila uglavnom nisko rastinje i šumu, prenose hrvatski mediji.

Vatrogasci navode da nisu bili ugroženi ljudski životi niti objekti.