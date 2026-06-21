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Snimak izazvao raspravu: Koja vrsta morskog psa je snimljena u Hrvatskoj

Autor:

ATV redakcija
21.06.2026 17:38

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Морски пас у Хрватској
Foto: Screenshot / Facebook

Na društvenim mrežama pojavo se snimak koji je izazvao veliku pažnju javnosti.

Na videu snimljenom s broda, a koji je objavio restoran Gariful, vidi se morska životinja vrlo slična morskom psu kako velikom brzinom kruži oko raskomadane ribe, za koju se pretpostavlja da je sabljarka.

Na snimku se čuje muškarac koji nagađa da je riječ o velikom bijelom morskom psu, ali u komentarima se ubrzo razvila rasprava o tome o kojoj se vrsti zapravo radi.

Dio korisnika uvjeren je da je na snimku veliki bijeli morski pas, dok drugi smatraju da je riječ o maku, odnosno atlantskom maku, jednoj od najbržih vrsta morskih pasa na svijetu.

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Tagovi :

morski pas

Hrvatska

snimak

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