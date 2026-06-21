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Tinejdžer iz Nikšića pokušao na prevaru da položi vozački ispit

Autor:

ATV redakcija
21.06.2026 13:30

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Тинејџер из Никшића покушао на превару да положи возачки испит
Foto: Unsplash

Službenici Jedinice za suzbijanje ekonomskog kriminala Odjeljenja bezbjednosti Nikšić podnijeli su Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću krivičnu prijavu protiv dva lica zbog sumnje da su izvršila krivična djela u vezi sa polaganjem vozačkog ispita.

Krivična prijava podnijeta je protiv Ž.A. (18) iz Nikšića zbog sumnje da je izvršio krivično djelo navođenje na ovjeravanje neistinitog sadržaja.

Sumnja se da se prijavljeni Ž.A. 30. maja 2026. godine, u prostorijama jedne auto-škole u Nikšiću, lažno predstavio kao D.J. i upotrebio njegovu ličnu kartu, dovodeći u zabludu članove Komisije za polaganje vozačkog ispita, te da je u ime navedenog lica polagao praktični dio vozačkog ispita.

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Krivična prijava podnijeta je i protiv D.J. (19) iz Nikšića zbog sumnje da je izvršio krivično djelo navođenje na ovjeravanje neistinitog sadržaja putem podstrekavanja.

D.J. je, kako se sumnja, sa umišljajem, ustupio svoju ličnu kartu licu Ž.A. kako bi se isti lažno predstavio i u njegovo ime polagao praktični dio vozačkog ispita, dovodeći na taj način u zabludu članove Komisije za polaganje vozačkog ispita.

(Telegraf.rs)

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Tagovi :

Nikšić

Crna Gora

Vozački ispit

prevara

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