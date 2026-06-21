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Nakon skoka sa Starog mosta nestao pod vodom: Brzom reakcijom spriječena tragedija

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ATV redakcija
21.06.2026 12:35

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Зашто је неретва најхладнија
Foto: Pexel/Sezer Ünlü

U četvrtak je u Mostaru zabilježen opasan incident, kada je nepoznati muškarac nakon skoka u rijeku Neretvu nestao ispod površine vode, što je izazvalo trenutnu paniku među okupljenima.

Zahvaljujući brzoj reakciji članova Kluba skakača i kajakaškog kluba spriječen je koban epilog. Njihova intervencija spriječila je tragediju.

Upozoravamo, video je uznemirujućeg sadržaja.

Prema dostupnim informacijama, identitet skakača nije poznat, a pretpostavlja se da je riječ o stranom državljaninu.

Ovaj incident dogodio se gotovo na godišnjicu sličnog slučaja na istoj lokaciji koji je takođe mogao imati kobne posljedice. I tada, 27. juna 2025., nepoznati muškarac skočio je sa mosta i upao u vodu neposredno pored gumenjaka u kojem je bila grupa ljudi.

Zbog toga je bio izložen napadu i kritikama lokalaca, koji su bili ogorčeni neodgovornim potezom koji je ugrozio živote više lica. Tada su na metu kritika dijela javnosti došli članovi Kluba skakača, mladići sa obala Neretve, koji u ovim opasnim situacijama nerijetko spašavaju živote, iako to nije njihov posao.

Iako Stari most privlači brojne posjetioce i prava je atrakcija za skokove, riječ je o izuzetno opasnoj aktivnosti. Visina mosta, jaka struja i niska temperatura Neretve čine skokove rizičnim čak i za iskusne skakače, dok se početnicima bez treninga strogo ne preporučuju.

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Lokalni stanovnici često upozoravaju da ovakvi nepromišljeni potezi mogu ugroziti ne samo život onoga ko skače, već i drugih ljudi na vodi, te ponovo pozivaju na odgovornije ponašanje posjetilaca.

(Vijesti.ba)

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Mostar

Stari most

skokovi

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