U tuči izvukao nož i ubio mladića: Tragedija u Čačku

Autor:ATV redakcija
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Tokom noći došlo je do incidenta u širem centru Čačka koji je završio tragično.
- Došlo je do sukoba između dvojice mladića, jedan je potegao nož i izbo mladića K.V. koji je usljed težine povreda ubrzo preminuo - kaže za RINU izvor upoznat sa ovom tragedijom.
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Detalji ovog incidenta još uvijek nisu poznati, a policija se nije oglašavala.
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