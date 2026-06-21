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U tuči izvukao nož i ubio mladića: Tragedija u Čačku

Autor:

ATV redakcija
21.06.2026 09:35

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Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

Tokom noći došlo je do incidenta u širem centru Čačka koji je završio tragično.

- Došlo je do sukoba između dvojice mladića, jedan je potegao nož i izbo mladića K.V. koji je usljed težine povreda ubrzo preminuo - kaže za RINU izvor upoznat sa ovom tragedijom.

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Detalji ovog incidenta još uvijek nisu poznati, a policija se nije oglašavala.

(Telegraf.rs)

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Čačak

napad nožem

Ubistvo

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