U tuči izvukao nož i ubio mladića: Tragedija u Čačku

Tokom noći došlo je do incidenta u širem centru Čačka koji je završio tragično.

- Došlo je do sukoba između dvojice mladića, jedan je potegao nož i izbo mladića K.V. koji je usljed težine povreda ubrzo preminuo - kaže za RINU izvor upoznat sa ovom tragedijom.

Hronika Zoran htio da se ubije nakon krvavog pira? Pucao u majku i oca kod Petrovca na Mlavi

Detalji ovog incidenta još uvijek nisu poznati, a policija se nije oglašavala.

(Telegraf.rs)