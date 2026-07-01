Sve oči uprte u Dohu – mir na Bliskom istoku ili nova eskalacija

Pregovori SAD i Irana trebalo bi da budu nastavljeni u Dohi. Dok Vašington najavljuje slanje izaslanika, Teheran tvrdi da sastanak još nije dogovoren.

Nikola Marković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu izjavio je za RTS da bi najopasniji scenario bio da se sukob pretvori u "tihi hladni rat" sa povremenim eskalacijama. Novinar RTS-a Momir Turudić iz Bejruta upozorava da u Libanu raste strah od posljedica eventualnog nasilnog razoružavanja Hezbolaha.

Od nastavka američko-iranskih pregovora, koje je američka strana najavila u Dohi, zavise pitanja plovidbe kroz Ormuski moreuz, cijena nafte, sankcija, iranskog nuklearnog programa i bezbjednosti čitavog Bliskog istoka. Posebna pažnja usmjerena je i na Liban, gde se svaki mogući dogovor sa Iranom posmatra kroz odnose Izraela i Hezbolaha.

Gostujući u Jutarnjem programu RTS-a, Nikola Marković rekao je da će, najvjerovatnije, doći do indirektnih američko-iranskih razgovora u Dohi, uz posredovanje Katara, budući da je Teheran saopštio da direktan sastanak još nije dogovoren.

"Obe strane razmatrale su mogućnost nastavka oružanog sukoba. Tramp je za sada odustao od te namjere, dok u Iranu postoji podjela unutar političke elite. Predsednik parlamenta i predsednik Irana zalažu se za pregovore, dok su krugovi oko Islamske revolucionarne garde i dijela Saveta čuvara revolucije naklonjeni vojnom rješenju. Obe strane pokazuju da ratna opcija nije isključena", naveo je Marković.

Spekulacije o tajnom aneksu sporazuma

Govoreći o razgovorima Omana i Irana o plovidbi kroz Ormuski moreuz, Marković je ukazao da postoje ozbiljna neslaganja. Kako je naveo, Oman se zalaže za slobodnu plovidbu bez naplate taksi, dok Iran insistira na uvođenju obaveznih naknada.

Na pitanje zašto Iran ne želi direktne razgovore sa Sjedinjenim Državama, Marković kaže da je ključno pitanje mir na Bliskom istoku, pre svega situacija u Libanu. Podsjeća i da se spekuliše o postojanju tajnog aneksa sporazuma između Izraela i Libana koji, navodi, nije objavljen na zahtjev libanske vlade.

"Spekuliše se o sadržaju tog aneksa. Tajms of Izrael piše da bi bilo uspostavljeno koordinaciono tijelo koje bi nadgledalo povlačenje izraelskih snaga sa spornih teritorija. S druge strane, postoje izvještaji da bi izraelskoj vojsci bilo omogućeno da samostalno odlučuje o ulasku na libansku teritoriju, što Iran i Hezbolah sigurno neće prihvatiti", ističe Marković.

Prema njegovim riječima, najopasniji scenario bio bi da se sukob između SAD i Irana pretvori u dugotrajan "tihi hladni rat", uz povremene vojne eskalacije.

Strah da bi Hezbolah mogao ponovo da bude okidač

Novinar RTS-a Momir Turudić javlja iz Bejruta da u libanskoj prestonici postoji izvjesno olakšanje jer su ratna dejstva prestala, cijene nafte su pale, a avio-kompanije obnovile letove.

Ipak, dodaje da su građani svjesni da Liban nije za pregovaračkim stolom u razgovorima SAD i Irana.

"Teheran je nastavak pregovora uslovio uspostavljanjem potpunog mira u Libanu i povlačenjem izraelske vojske sa juga zemlje, odnosno sa oko 20 odsto libanske teritorije. Izrael je više puta poručio da mu takav sporazum ne odgovara", kaže Turudić.

Dodaje da su u Bejrutu, bez obzira na politička opredjeljenja i odnos prema Hezbolahu, svesni da bi Izrael mogao da narušava eventualni dogovor upravo preko Libana i tako indirektno nastavi sukob sa Iranom.

"Mnogo se govori i o navodnom tajnom aneksu sporazuma Izraela i Libana. Istovremeno, mnogi strahuju da bi eventualno nasilno razoružavanje Hezbolaha, ukoliko bi bilo predviđeno sporazumom, moglo da izazove ozbiljnu unutrašnju krizu, pa čak i novi građanski rat", navodi Turudić.

Prema njegovim rečima, Libanci su navikli da žive u neizvjesnosti.

"U vazduhu se osjeća strah od nove eskalacije, čemu doprinose i zvuci dronova koji povremeno nadlijeću Bejrut. Ipak, malo ko vjeruje da će mir potrajati i da se sukobi neće ponovo rasplamsati", zaključuje urednik portala Oko Momir Turudić.