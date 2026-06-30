Iranska i američka delegacija u Dohi – hoće li biti sastanka

Suprotstavljene poruke Vašingtona i Teherana o najavljenim razgovorima u Dohi ponovo su otvorile pitanje sprovođenja Memoranduma o razumijevanju.

Dok SAD najavljuju novu rundu sastanaka, Iran tvrdi da će se njegova delegacija baviti isključivo primjenom već postignutog dogovora i upravljanjem Ormuskim moreuzom.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp pozvao je naftne kompanije da odmah snize cijene benzina na 2,5 dolara po barelu i upozorio da će biti "velikih problema" ako to ne učine

Prošle sedmice predsjednik SAD je rekao da je naložio Ministarstvu pravde da ispita naftne kompanije zbog toga što nisu snizile maloprodajne cijene goriva uprkos padu cijena sirove nafte usled dogovora sa Teheranom, optužujući ih da iskorišćavaju potrošače.

Cijene nafte ove godine naglo su porasle nakon američkih i izraelskih napada na Iran i naknadnih iranskih odgovora, što je izazvalo zabrinutost među američkim potrošačima zbog rasta cijena goriva.

Američki predsjednik Donald Tramp najavio je da će se iranski i američki tehnički timovi, koji rade na sprovođenju Memoranduma o razumjevanju, sastati danas u Dohi. Istakao je i da je Teheran zatražio taj sastanak.

Bijela kuća potvrdila je da će se u Dohi održati sastanak na visokom nivou o Iranu, kao i da će na njemu američku delegaciju predvoditi specijalni izaslanik Stiv Vitkof i Džared Kušner, dok će se paralelno voditi i tehnički razgovori.

Zvanični Teheran to negira. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagei izjavio je da za naredne dane nisu zakazani nikakvi sastanci sa predstavnicima SAD.

Bagei je naveo da će iranska delegacija, zadužena za pregovore sa SAD, otputovati u Dohu, ali da će se baviti isključivo "sprovođenjem odredaba Memoranduma o razumevanju". Ministarstvo je dodalo da poseta američkih predstavnika Kataru nema nikakve veze sa posetom iranske delegacije.

Iran i Oman održali su prvi sastanak svog novoosnovanog zajedničkog Komiteta za Ormuz, na kojem se razgovaralo o budućem upravljanju tim plovnim putem, izjavio je zamjenik ministra spoljnih poslova Irana za pravne i međunarodne poslove Kazem Garibabadi.

Prethodno je francuski predsjednik Emanuel Makron, nakon sastanka sa sultanom Omana, rekao da će Francuska i Oman sarađivati sa partnerima na uklanjanju mina iz Ormuskog moreuza i zajednički raditi na smanjenju tenzija u regionu.

Iran pak poručuje da neće dozvoliti Francuskoj i Omanu da učestvuju u uklanjanju mina.

Katar je privremeno obustavio plovidbu svih manjih plovila nakon pogibije državljanina te zemlje, koji je juče stradao od povreda izazvanih gelerima nastalim usljed "vojnih dejstava u tom području", prenosi RTS