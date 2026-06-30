Logo

Iranska i američka delegacija u Dohi – hoće li biti sastanka

Autor:

ATV redakcija
30.06.2026 06:49

Komentari:

0
Доха Катар град топлота слика
Foto: Pexel/ chris clark

Suprotstavljene poruke Vašingtona i Teherana o najavljenim razgovorima u Dohi ponovo su otvorile pitanje sprovođenja Memoranduma o razumijevanju.

Dok SAD najavljuju novu rundu sastanaka, Iran tvrdi da će se njegova delegacija baviti isključivo primjenom već postignutog dogovora i upravljanjem Ormuskim moreuzom.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp pozvao je naftne kompanije da odmah snize cijene benzina na 2,5 dolara po barelu i upozorio da će biti "velikih problema" ako to ne učine

Prošle sedmice predsjednik SAD je rekao da je naložio Ministarstvu pravde da ispita naftne kompanije zbog toga što nisu snizile maloprodajne cijene goriva uprkos padu cijena sirove nafte usled dogovora sa Teheranom, optužujući ih da iskorišćavaju potrošače.

Cijene nafte ove godine naglo su porasle nakon američkih i izraelskih napada na Iran i naknadnih iranskih odgovora, što je izazvalo zabrinutost među američkim potrošačima zbog rasta cijena goriva.

Američki predsjednik Donald Tramp najavio je da će se iranski i američki tehnički timovi, koji rade na sprovođenju Memoranduma o razumjevanju, sastati danas u Dohi. Istakao je i da je Teheran zatražio taj sastanak.

Bijela kuća potvrdila je da će se u Dohi održati sastanak na visokom nivou o Iranu, kao i da će na njemu američku delegaciju predvoditi specijalni izaslanik Stiv Vitkof i Džared Kušner, dok će se paralelno voditi i tehnički razgovori.

Zvanični Teheran to negira. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagei izjavio je da za naredne dane nisu zakazani nikakvi sastanci sa predstavnicima SAD.

Bagei je naveo da će iranska delegacija, zadužena za pregovore sa SAD, otputovati u Dohu, ali da će se baviti isključivo "sprovođenjem odredaba Memoranduma o razumevanju". Ministarstvo je dodalo da poseta američkih predstavnika Kataru nema nikakve veze sa posetom iranske delegacije.

Iran i Oman održali su prvi sastanak svog novoosnovanog zajedničkog Komiteta za Ormuz, na kojem se razgovaralo o budućem upravljanju tim plovnim putem, izjavio je zamjenik ministra spoljnih poslova Irana za pravne i međunarodne poslove Kazem Garibabadi.

Prethodno je francuski predsjednik Emanuel Makron, nakon sastanka sa sultanom Omana, rekao da će Francuska i Oman sarađivati sa partnerima na uklanjanju mina iz Ormuskog moreuza i zajednički raditi na smanjenju tenzija u regionu.

Iran pak poručuje da neće dozvoliti Francuskoj i Omanu da učestvuju u uklanjanju mina.

Katar je privremeno obustavio plovidbu svih manjih plovila nakon pogibije državljanina te zemlje, koji je juče stradao od povreda izazvanih gelerima nastalim usljed "vojnih dejstava u tom području", prenosi RTS

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Amerika

Iran

Doha

Sastanak

Donald Tramp

cijene nafte

Komentari (0)

Pročitajte više

Амерички предсједник САД Вашингтон

Svijet

Tramp: Sastanak u vezi sa Iranom biće održan sutra u Dohi

18 h

0
Жена салутира док држи иранску заставу током провладиног скупа на тргу у Техерану, Иран, у недјељу, 5. априла 2026. године.

Svijet

Sastanci sa predstavnicima Vašingtona i Teherana biće održani u Dohi

2 sedm

0
САД ударио, Техеран жестоко узвратио нападом на америчке базе: Трамп упутио бруталну пријетњу

Svijet

SAD udario, Teheran žestoko uzvratio napadom na američke baze: Tramp uputio brutalnu prijetnju

2 d

0
Ормуски мореуз сукоб Америка Иран деминирање пролаза

Svijet

Tramp odgovorio na iranske napade u Ormuzu: Sporazum iz Vašingtona razljutio Hezbolah

3 d

0

Više iz rubrike

Осумњичени у бјекству, снажна експлозија у Монаку: Има повријеђених

Svijet

Osumnjičeni u bjekstvu, snažna eksplozija u Monaku: Ima povrijeđenih

9 h

0
Возило Хитне помоћи.

Svijet

Bebe bliznakinje stare svega 15 mjeseci preminule u svojim krevetima

9 h

0
Експлодирала боца док су камионџије из Србије кувале ручак, седморо повријеђених

Svijet

Eksplodirala boca dok su kamiondžije iz Srbije kuvale ručak, sedmoro povrijeđenih

9 h

0
Полицијско ауто

Svijet

Dva udesa zaredom: Vozač iz BiH sletio, pa se zakucao u zid komšijske kuće

9 h

0

  • Najnovije

08

24

Tramp zaprijetio kompanijama zbog visoke cijene benzina

08

20

Pala prošnja na Noletovom meču, evo šta je poručio budućim mladencima

08

16

Preminuo otac Anđelke Prpić

08

09

Evropa želi da potpuno iskorijeni ribu-zec: Evo koliko će se plaćati svaki ulovljeni kilogram

08

09

Gejmeri u šoku: GTA 6 uopšte neće imati diskove?

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima