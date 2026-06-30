"Piaggio" predstavio najmoćniju ikada proizvedenu Vespu

Vespa je, osam decenija nakon što je promijenila način na koji svet doživljava skutere, jubilej obilježila predstavljanjem jednog od najekskluzivnijih modela u svojoj istoriji.

U okviru velike proslave održane u Rimu premijerno je prikazana Vespa "Edizione Ottantesimo", limitirana serija namijenjena kolekcionarima i najvernijim ljubiteljima italijanskog brenda.

Manifestacija povodom 80. rođendana traje od 25. do 28. juna i okuplja desetine hiljada vlasnika Vespi iz cijelog svijeta. Posjetioci imaju priliku da uživaju u koncertima, izložbama fotografija, različitim takmičenjima i brojnim pratećim događajima organizovanim na više lokacija širom italijanske prestonice.

Nova Vespa Edicione Otantesimo zasnovana je na modelu po imenu GTS 310, što znači da koristi provjereni jednocilindarski agregat radne zapremine 310 kubika koji razvija 25 konjskih snaga. Reč je o najsnažnijoj serijskoj ikada proizvedenoj Vespi, ali najveća pažnja posvećena je ekskluzivnom dizajnu i detaljima koji odaju počast bogatoj istoriji ovog legendarnog skutera.

Karoserija od čelika obojena je u diskretnu sivu nijansu, dok su sjedište i naplaci ukrašeni specifičnom zelenom bojom koja podsjeća na prve jednobojne Vespe iz četrdesetih godina prošlog vijeka. Zadnji dio skutera na prvi pogled ostavlja utisak jednosjeda, ali se ispod čvrstog poklopca u boji karoserije krije drugo sjedište. Ovo rješenje inspirisano je zaštitnim poklopcima koji su nekada korišćeni na trkačkim Vespama.

Sjedišta imaju horizontalne termo-zavarene šavove i diskretne tonirane ukrase, dok su naplaci s dijamantski obrađenim kanalima oblikovani po uzoru na dizajn prvih točkova koje je Vespa koristila još 1946. godine. Na bočnim stranama nalazi se broj 80 u zelenoj boji, a ispod sjedišta ugrađena je numerisana pločica koja potvrđuje ekskluzivnost svakog primjerka.

Limitirana serija obuhvata tačno 1.946 skutera, što predstavlja simboličnu posvetu godini u kojoj je Vespa započela svoju priču. Svaki proizvedeni primjerak biće jedinstveno numerisan.

Oprema odgovara samom vrhu ponude. Standardno se isporučuju kompletna LED svjetla, digitalna TFT instrument tabla dijagonale pet inča, sistem povezivanja Vespa MIA sa pametnim telefonom, kao i sistem za otključavanje bez ključa. Za bezbjednost su zaduženi ABS i elektronska kontrola proklizavanja.

Kupcima će biti ponuđena i bogata lista dodatne opreme koja uključuje kofer zapremine 36 litara, naslon za suvozača presvučen istim materijalom kao sjedište, nosače prtljaga, bočne zaštite, vetrobrane i elektronski alarmni sistem.

Uz svaki skuter isporučuje se i posebno dizajnirana kaciga u istoj kombinaciji mat sive i zelene boje, sa brojem 80 na zadnjem dijelu. Vlasnici će dobiti i luksuznu monografiju koju je izdao Assouline, sa najznačajnijim fotografijama iz istorije Vespe i rijetkim materijalima iz arhive kompanije "Piaggio".

Kaciga za vespu

Vespa Edicione Otantesimo već je dostupna za poručivanje, dok prve isporuke tek predstoje. Cijena limitiranog modela iznosi oko oko 10.400 evra, što ga svrstava znatno iznad standardnog GTS-a s indeksom 310.

Proslava jubileja u Rimu se nastavlja bogatim programom i narednih dana. Na rasporedu su sistem povezivanja Evropska Vespa, zatim Svetsko prvenstvo u gimkani, velika parada hiljada Vespi ulicama Rima, potraga za blagom, dodjela nagrada organizacije Vespa Vorld Klub, kao i Koncorso di Eleganca, manifestacija na kojoj će biti predstavljeni neki od najređih i najvrednijih primeraka ovog kultnog italijanskog skutera.

Koliki značaj Vespa ima za Italiju pokazuje i činjenica da će povodom velikog jubileja biti emitovan prigodni novčić, kao i specijalni poštanski žig kojim će biti obilježena 80. godišnjica jednog od najprepoznatljivijih dvotočkaša svih vremena, prenosi Auto Republika