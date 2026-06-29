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Vjetačka inteligencija bi mogla unijeti veliku promjenu u podjeli radnih mjesta

Autor:

ATV redakcija
29.06.2026 17:37

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Вјештачка интелигенција АИ
Foto: ATV

I sami smo svjedoci da u današnjem vremenu vještačka inteligencija mijenja sve više pozicija na kojima su radili ljudi. Prema mišljenju Borisa Černija, kreatora alata Claude Code kompanije Anthropic, klasične podjele radnika u eri vještačke inteligencije (AI) mogle sve više brisati.

Prema njegovoj procjeniPo njegovom mišljenju, umjesto na podjele na inženjere, produkt menadžere i dizajnere, budući timovi mogli bi se organizovati oko pet tipova radnika: prototipera, graditelja, "čistača", razvijača i održavaoca.

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Pet novih uloga budućnosti

Prototiperi smišljaju i brzo testiraju nove ideje, od kojih mnoge nikada ne postanu gotov proizvod, dok graditelji dobre prototipove pretvaraju u stabilne proizvode spremne za korisnike.

"Čistači" se bave pojednostavljivanjem, optimizacijom i poboljšanjem performansi, razvijači šire postojeće proizvode i prilagođavaju ih tržištu, a održavaoci brinu da sistemi ostanu sigurni, pouzdani, brzi i efikasni kako rastu.

Černi navodi da zaposleni u Claude Code timu često pokrivaju više ovih uloga, a da zdrav tim treba da ima dobru kombinaciju svih pet, zavisno od zrelosti i veličine proizvoda.

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Ova razmišljanja uklapaju se u širi trend u tehnološkoj industriji, gdje sve više rukovodilaca tvrdi da AI spaja poslove koji su ranije bili jasno razdvojeni, prenosi "BusinessInsider".

Slično je ranije poručio i direktor Figme Dilan Fild, koji je ocijenio da se radna mjesta stapaju i da sve veći broj zaposlenih postaje svojevrsni "graditelj proizvoda".

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Tagovi :

Vještačka inteligencija

posao

Radnici

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