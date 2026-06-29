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Пронађен новчаник на паркингу, трага се за власницом

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 17:28

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Пронађен новчаник на паркингу
Фото: Вибер

На паркингу код Антикса, пицерије и мотела у Лакташима, пронађен је новчаник који припада једној дјевојци, а поштени проналазач сада трага за власницом.

Како је навела, новчаник је оставила код конобара унутар објекта.

"Пронађен новчаник на паркингу код Антикса. Остављен је унутра код конобара", написала је уз фотографију новчаника и личне карте.

Жељко Самарџић

Сцена

Жељко Самарџић открио колико новца је зарадио и у шта је улагао

Дјевојка која је пронашла новчаник објаву је поставила у Вибер групи "ПАТРОЛЕ-РАДАРИ-ДУАЛИ-РАМЕРИ" како би се што прије дошло до Власнице.

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Тагови :

новчаник

Пронађен новчаник

Лакташи

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