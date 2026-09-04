Oglasila se direktorica škole u Tuzli: Poznato stanje povrijeđenih djevojčica

U dvorištu Osnovne škole „Gornja Tuzla“ jutros je došlo do incidenta u kojem je 15-godišnja učenica nožem povrijedila dvije 14-godišnjakinje.

Direktorica škole Azra Feukić potvrdila je da se incident dogodio među učenicama devetog razreda te da su povrijeđene djevojčice, srećom, stabilno.

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"Danas je u našoj školi došlo do nemilog događaja u devetom razredu kada je učenica jednog odjeljenja povrijedila druge dvije, koje su zadobile lakše povrede u predjelu ruku. Povrijeđenim učenicama je odmah pružena odgovarajuća pomoć i zbrinjavanje, te su, prema informacijama kojima škola raspolaže, stabilnog zdravstvenog stanja", izjavila je Feukić za BH reporter.

Direktorica je navela da je škola odmah reagovala i obavijestila roditelje i nadležne službe.

"Škola je odmah preduzela sve mjere iz svoje nadležnosti, pozvala roditelje, obavijestila nadležne službe te nastavlja postupati po zakonom propisanim procedurama", naglasila je direktorica.

Povrijeđene djevojčice prevezene su vozilom Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla u UKC Tuzla, gdje im je ukazana ljekarska pomoć, prenosi Avaz.

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Petnaestogodišnjakinja osumnjičena za napad nalazi se pod nadzorom policije, dok istragu vodi Tužilaštvo Tuzlanskog kantona.