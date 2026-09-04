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Uhapšen 18-godišnjak zbog ubistva u sarajevskom naselju Gorica

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04.09.2026 13:36

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Ухапшен 18-годишњак због убиства у сарајевском насељу Горица

Sarajevska policija uhapsila je odbjeglog E.I. (18), osumnjičenog za ubistvo E.S. (34) koji je preminuo nakon pucnjave u sarajevskom naselju Gorica.

”Policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo uhapsili su E.I. zbog osnova sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo”, rekla je portparol MUP-a KS Mersiha Novalić.

Pucnjava se dogodila sinoć u 22.30 časova obaviještena u ulici Dajanli Ibrahim-bega u naselju Gorica. Povrijeđeni muškarac E.S. je vozilom Zavoda hitne medicinske pomoći KS prevezen na ukazivanje pomoći u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu gdje je u 23.05 časova konstatovana njegova smrt.

Uviđaj, kojim je rukovodila dežurni tužilac, sproveli su pripadnici Uprave policije MUP-a KS. Policija je u 2.30 časova uhapsila Đ.S. (18) zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo pomaganje u ubistvu, dok se za počiniocem tragalo.

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Ubijen muškarac

Sarajevo

Ubistvo

hapšenje

MUP Kantona Sarajevo

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