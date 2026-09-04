Poznat identitet žene koja se utopila u Uni

Autor:ATV redakcija
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Tuga je juče obavila Bosansku Krupu nakon vijesti o preranoj smrti Aide Hotić.
Aida je tragično izgubila život utapanjem u rijeci Uni. Vijest o njenoj smrti duboko je potresla porodicu, prijatelje i brojne Krupljane koji se od nje opraštaju s nevjericom i velikom tugom.
Brojni prijatelji i poznanici putem društvenih mreža opraštaju se od Aide, prisjećajući je se po lijepim trenucima i upućujući riječi podrške njenoj porodici u ovim teškim trenucima.
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