Poznat identitet žene koja se utopila u Uni

Tuga je juče obavila Bosansku Krupu nakon vijesti o preranoj smrti Aide Hotić.

Aida je tragično izgubila život utapanjem u rijeci Uni. Vijest o njenoj smrti duboko je potresla porodicu, prijatelje i brojne Krupljane koji se od nje opraštaju s nevjericom i velikom tugom.

Brojni prijatelji i poznanici putem društvenih mreža opraštaju se od Aide, prisjećajući je se po lijepim trenucima i upućujući riječi podrške njenoj porodici u ovim teškim trenucima.

(Avaz)