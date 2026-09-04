Hitno potrebna krv za jedno od troje povrijeđene djece

Za dječaka koji je teško povrijeđen u saobraćajnoj nesreći u Donjoj Koprivni kod Cazina hitno je potrebna krv.

Apel za pomoć objavljen je jutros, a prema informacijama iz objave, krv je potrebno donirati u Kantonalnoj bolnici u Bihaću.

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Podsjetimo, u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u četvrtak, 3. septembra, oko 20:30 sati u Donjoj Koprivni kod Cazina, teško je povrijeđeno troje maloljetne djece.

Kako je ranije iz Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona potvrđeno za portal "Radiosarajevo.ba", djeca se trenutno nalaze u životnoj opasnosti.

Prema dosadašnjim informacijama, automobil je usljed neprilagođene i velike brzine probio ogradu i udario djecu koja su se nalazila u dvorištu porodične kuće.

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Uhapšen je Fahret Horozović, poznatiji kao Faki koji je osumnjičen da je izazvao nesreću. Nad njim se sprovodi kriminalistička obrada, nakon čega će biti predat u nadležnost Tužilaštva.