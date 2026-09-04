Prvi put u svijetu zabilježeno više starih osoba nego djece

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
U svijetu je prvi put zabilježeno da je globalno broj starih osoba nego djece, pokazao je novi izvještaj Američkog biroa za popis.
U izvještaju se navodi da Evropa već ima najstarije stanovništvo u svijetu, te da su 2025. godine lica starosti 65 ili više godina činila 10,5 odsto globalne populacije, čime su prvi put premašila procenat broja djece u svijetu.
"Russia Today" prenosi da je preokret nastao usljed dužeg očekivanog životnog vijeka i smanjenog nataliteta.
Prema podacima UN, u posljednjih nekoliko godina se u svijetu godišnje rodi oko 132 miliona beba, što je za 10 miliona manje u odnosu na nekoliko godina od 2010.
Gradovi i opštine
U nedjelju bez struje 6.000 potrošača u Bijeljini
Neujednačen globalni trend pokazuje činjenica da se u Africi 2024. godine rodilo oko 47 miliona beba.
Prema tekstu izvještaja, pad nataliteta je posebno naglašen u Evropi. Naime, samo 3,55 miliona beba rođeno je u EU 2024. godine, u odnosu na 6,8 miliona 1964. godine.
U izvještaju se upozorava da bi demografska promjena mogla da bude još naglašenija u narednim decenijama.
(Srna9
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Svijet
4 h0
Najnovije
Najčitanije
13
37
13
36
13
35
13
30
13
24
Trenutno na programu