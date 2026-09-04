Prvi put u svijetu zabilježeno više starih osoba nego djece

U svijetu je prvi put zabilježeno da je globalno broj starih osoba nego djece, pokazao je novi izvještaj Američkog biroa za popis.

U izvještaju se navodi da Evropa već ima najstarije stanovništvo u svijetu, te da su 2025. godine lica starosti 65 ili više godina činila 10,5 odsto globalne populacije, čime su prvi put premašila procenat broja djece u svijetu.

"Russia Today" prenosi da je preokret nastao usljed dužeg očekivanog životnog vijeka i smanjenog nataliteta.

Prema podacima UN, u posljednjih nekoliko godina se u svijetu godišnje rodi oko 132 miliona beba, što je za 10 miliona manje u odnosu na nekoliko godina od 2010.

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Neujednačen globalni trend pokazuje činjenica da se u Africi 2024. godine rodilo oko 47 miliona beba.

Prema tekstu izvještaja, pad nataliteta je posebno naglašen u Evropi. Naime, samo 3,55 miliona beba rođeno je u EU 2024. godine, u odnosu na 6,8 miliona 1964. godine.

U izvještaju se upozorava da bi demografska promjena mogla da bude još naglašenija u narednim decenijama.

(Srna9