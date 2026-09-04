Kako pravilno pripremiti klimu za zimu: Spriječite pojavu buđi i veći kvar

Kada dođu prvi hladniji dani, klima-uređaj obično prestajemo da koristimo, ali je važno da ga prije toga pravilno pripremimo za pauzu.

Vlaga koja nakon hlađenja ostaje u unutrašnjoj jedinici, u kombinaciji sa prašinom i mrakom, može stvoriti uslove za razvoj buđi i pojavu neprijatnog, ustajalog mirisa.

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Zato prije posljednjeg gašenja klimu prebacite na režim „Fan“, odnosno samo ventilator, i ostavite je da radi 30 do 60 minuta kako bi se unutrašnjost što bolje osušila.

Ako vaš uređaj ima funkciju poput „Auto Dry“ ili „Auto Clean“, koristite je jer je namijenjena upravo sušenju unutrašnje jedinice nakon hlađenja.

Kraj sezone je dobar trenutak i za čišćenje filtera, koje nakon pranja treba potpuno osušiti prije vraćanja u uređaj.

Važno je provjeriti i odvodnu cijev, jer se u njoj mogu nakupiti nečistoće koje sprečavaju normalno oticanje kondenzovane vode.

Ako primjetite da je odvod zapušen ili da voda curi tamo gdje ne bi trebalo, najbolje je pozvati servisera umjesto da sami pokušavate agresivno čišćenje.

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Nekoliko jednostavnih koraka prije posljednjeg gašenja može pomoći da vas klima narednog ljeta ne dočeka neprijatnim mirisom i problemima u radu.

(GlasSrpske)