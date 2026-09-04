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Podignuta optužnica protiv braće Tejt: Zaradili 1.25 miliona dolara od eksploatacije maloljetnika

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04.09.2026 13:35

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Ендру Тејт, лијево, посматра свог брата Тристана док говори испред полицијске станице у Волунтарију, у Румунији, 21. маја 2025. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Vadim Ghirda, File

Rumunski tužioci podigli su danas optužnicu protiv influensera Endrua Tejta zbog trgovine ljudima, pranja novca, polnih odnosa sa maloljetnicom i uticaja na svjedoke.

Optužnicom je obuhvaćen i njegov brat Tristan Tejt, kome se na teret stavlja saučesništvo prilikom više krivičnih djela, prenosi Rojters.

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Braća Tejt, bivši kik-bokseri sa američkim i britanskim državljanstvom, uhapšeni su u Majamiju krajem jula nakon što je Velika Britanija zatražila njihovo izručenje, a predmet je potom proslijeđen na rješavanje Tribunalu u Bukureštu.

Tužioci: Zaradili više od 1,25 miliona dolara

Tužioci tvrde da su optuženi stekli više od 1,25 miliona dolara tako što su seksualno eksploatisali maloljetne žrtve.

Endru Tejt je, prema navodima optužnice, u periodu od 2012. do 2021. godine navodno regrutovao maloljetnicu i seksualno je eksploatisao u Velikoj Britaniji i Rumuniji.

Žrtva je navodno primoravana da proizvodi pornografski sadržaj, a optuženi je potom te snimke prodavao.

Dodaje se da je influenser u periodu od decembra 2020. do sredine 2021. godine imao polne odnose sa još jednom maloljetnom žrtvom, koja je imala 15 godina, prenosi Glas Srpske.

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Automobili na imena povjerljivih osoba

Tužioci tvrde da su braća, u periodu od decembra 2023. do jula 2024. godine, kupili i registrovali na ime povjerljivih osoba četiri automobila, kako bi sakrili porijeklo novca stečenog kriminalnim aktivnostima.

Zatražena je konfiskacija četiri luksuzna automobila, čija se ukupna vrijednost procjenjuje na 825.000 evra, kao i 1,25 miliona dolara za koje tužioci tvrde da potiču iz eksploatacije maloljetnice.

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Tristan Tejt

Endru i Tristan Tejt

Optužnica

influenser

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