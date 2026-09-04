Ponovo aktivan krak požara iznad Grabovica

Autor:ATV redakcija
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Ponovo je aktiviran krak požara na Zubačkom platou, na području sela Grabovica.
Situacija je trenutno pod kontrolom, a na terenu su Teritorijalna vatrogasno-spasilačka jedinica Trebinje, JU "Ekologija i bezbjednost" Trebinje, dobrovoljna vatrogasna društva, Vatrogasno društvo "Lastva" i Centar za gazdovanje kršom.
Prema trenutnim informacijama imovina ljudi nije ugrožena.
Ekipe nastavljaju sa aktivnostima na gašenju i lokalizaciji požara.
"Požar u rejonu sela Vlasače (Trebinjska brda) je u potpunosti pod kontrolom. Nadležne službe ostaju na terenu, prate situaciju i preduzimaju sve potrebne aktivnosti", saopšteno je iz trebinjskog Štaba za vanredne situacije.
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