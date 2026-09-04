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U Tesliću proglašeno stanje elementarne nepogode zbog požara

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04.09.2026 11:06

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У Теслићу проглашено стање елементарне непогоде због пожара
Foto: ATV

Gradonačelnik Teslića Milan Miličević proglasio je stanje elementarne nepogode na dijelu grada ugroženog požarima koji obuhvata lokalitete Miljkovača i Gaše zbog čega je zatraženo angažovanje helikoptera Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

"U kontaktu sam s kabinetom premijera Republike Srpske i Republičkom upravom Civilne zaštite, te je upućen zahtjev za angažovanje helikoptera u gašenju požara", saopštio je Miličević.

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On je naveo da informacije i procjene komandira Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Teslić Save Bubića i direktora Šumskog gazdinstva Gorana Jovića govore da je jutros došlo do značajnog pogoršanja situacije na požarištima na lokalitetu Miljkovača u Mjesnoj zajednici Buletić i lokalitetu Gaše u Mjesnoj zajednici Kamenica, prenosi Srna.

Teritorijalna vatrogasno-spasilačka jedinica Teslić, Šumsko gazdinstvo i ostale nadležne službe nastavljaju aktivnosti na terenu, a gradske službe su u stalnoj koordinaciji sa svim subjektima angažovanim na gašenju požara.

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Teslić

požar

Vatrogasci

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