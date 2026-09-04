Trišić Babić: Gradimo prijateljstvo Srpske i Izraela, sa željom da bude još snažnije

Autor:ATV redakcija
Komentari:3
Srpski i jevrejski narod povezuju duboke istorijske veze, teška iskustva i stradanja, ali i snažna kultura sjećanja i zajedničko razumijevanje koliko je važno čuvati istinu o prošlosti, istakla je v.d. direktora Kancelarije Ana Trišić-Babić.
- Na tim temeljima gradimo prijateljstvo Republike Srpske i Države Izrael, sa željom da ono bude još snažnije i ispunjeno konkretnim rezultatima. Poseban prostor vidimo u razvoju privredne saradnje, novim partnerstvima, investicijama i zajedničkim projektima koji će dodatno povezati Republiku Srpsku i Državu Izrael - dodala je Trišić Babić u objavi na društvenoj mreži Iks.
Srpski i jevrejski narod povezuju duboke istorijske veze, teška iskustva i stradanja, ali i snažna kultura sjećanja i zajedničko razumijevanje koliko je važno čuvati istinu o prošlosti.— Ana Trišić Babić (@anatrisicbabic) September 4, 2026
Na tim temeljima gradimo prijateljstvo Republike Srpske i Države Izrael, sa željom da ono bude još… pic.twitter.com/oKZXBallZz
Podsjećamo, u Banjaluci je juče otvorena Kancelarija Privredne komore Izraela, što je važan korak u jačanju ekonomskih veza Republike Srpske i Izraela.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
2 h2
Republika Srpska
4 h3
Republika Srpska
6 h6
Republika Srpska
15 h19
Najnovije
Najčitanije
13
37
13
36
13
35
13
30
13
24
Trenutno na programu