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Trišić Babić: Gradimo prijateljstvo Srpske i Izraela, sa željom da bude još snažnije

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04.09.2026 10:48

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Ана Тришић Бабић
Foto: ATV

Srpski i jevrejski narod povezuju duboke istorijske veze, teška iskustva i stradanja, ali i snažna kultura sjećanja i zajedničko razumijevanje koliko je važno čuvati istinu o prošlosti, istakla je v.d. direktora Kancelarije Ana Trišić-Babić.

- Na tim temeljima gradimo prijateljstvo Republike Srpske i Države Izrael, sa željom da ono bude još snažnije i ispunjeno konkretnim rezultatima. Poseban prostor vidimo u razvoju privredne saradnje, novim partnerstvima, investicijama i zajedničkim projektima koji će dodatno povezati Republiku Srpsku i Državu Izrael - dodala je Trišić Babić u objavi na društvenoj mreži Iks.

Podsjećamo, u Banjaluci je juče otvorena Kancelarija Privredne komore Izraela, što je važan korak u jačanju ekonomskih veza Republike Srpske i Izraela.

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Tagovi :

Ana Trišić Babić

Izrael

Republika Srpska

Komentari (3)

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