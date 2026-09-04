Trišić Babić: Gradimo prijateljstvo Srpske i Izraela, sa željom da bude još snažnije

Srpski i jevrejski narod povezuju duboke istorijske veze, teška iskustva i stradanja, ali i snažna kultura sjećanja i zajedničko razumijevanje koliko je važno čuvati istinu o prošlosti, istakla je v.d. direktora Kancelarije Ana Trišić-Babić.

- Na tim temeljima gradimo prijateljstvo Republike Srpske i Države Izrael, sa željom da ono bude još snažnije i ispunjeno konkretnim rezultatima. Poseban prostor vidimo u razvoju privredne saradnje, novim partnerstvima, investicijama i zajedničkim projektima koji će dodatno povezati Republiku Srpsku i Državu Izrael - dodala je Trišić Babić u objavi na društvenoj mreži Iks.

Srpski i jevrejski narod povezuju duboke istorijske veze, teška iskustva i stradanja, ali i snažna kultura sjećanja i zajedničko razumijevanje koliko je važno čuvati istinu o prošlosti.



Na tim temeljima gradimo prijateljstvo Republike Srpske i Države Izrael, sa željom da ono bude još… pic.twitter.com/oKZXBallZz — Ana Trišić Babić (@anatrisicbabic) September 4, 2026

Podsjećamo, u Banjaluci je juče otvorena Kancelarija Privredne komore Izraela, što je važan korak u jačanju ekonomskih veza Republike Srpske i Izraela.