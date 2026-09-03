Predsjednik Izraela: Privredna komora Izraela u Banjaluci - pokretač jačanja veza sa Srpskom

Autor:ATV redakcija
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Izraelski predsjednik Isak Hercog poručio je da će izraelska Privredna komora u Banjaluci služiti kao most između ideje i mogućnosti, kao pokretač jačanja veza Izraela sa Republikom Srpskom, kao i sa susjednim državama.
"Dragi prijatelji, prihvatite moje srdačne čestitke na imenovanju predsjednika Komore Izraela", naveo je Hercog u poruci koju je na svečanosti povodom otvaranja Komore prenijela ambasador Izraela Galit Peleg.
On je zahvalio Vladi Republike Srpske, čija je vizija i odlučnost sprovela ovu inicijativu u djelo.
Hercog je poželio uspješno poslovanje, kao i da se dobra volja dva naroda pretvori u uzajamno korisno poslovno partnerstvo.
"Prijateljstvo naša dva naroda ne temelji se samo u zajedničkom interesu, nego i u zajedničkoj istoriji, sjećanju i prepoznavanju naše najsvetije dužnosti - da se suprotstavimo svim vidovima antisemitizma, diskriminacije i mržnje", naglasio je Hercog.
On je zahvalio narodu i vlastima Republike Srpske što su stali uz Izrael i iskazala solidarnosti u odbrani tih ciljeva.
"Čast mi je bila ugostiti gospodina /Milorada/ Dodika i gospođu /Željku/ Cvijanović, gdje su naši razgovori ne samo potvrdili naše prijateljstvo i partnerstvo, nego pokazali jaku inicijativu da se to prijateljstvo proširi", naglasio je izraelski predsjednik.
Prema njegovim riječima, konkretizacija ovih dogovora bi mogla da se odrazi u saradnji u naprednim tehnologijama, poljoprivredi, zdravstvu, turizmu, nauci, kao i mnogim drugim oblastima.
"Novi predstavnik izraelske Komore služiće kao most između ideje i mogućnosti, između ljudi koji su voljni da daju doprinos, kao pokretač jačanja veza Izraela sa Republikom Srpskom, sa BiH, kao i sa susjednim državama", poručio je Hercog.
Hercog je poželio uspješno imenovanje predsjednika Komore, da njen rad donese prosperitet obje države, kao i da dobri odnosi Izraela i Republike Srpske napreduju na nove nivoe.
Ambasador Izraela Galit Peleg čestitala je otvaranje Privredne komore Izraela u Banjaluci, zahvalila Vladi i narodu Republike Srpske za solidarnost i prijateljstvo i osvrnula se na događaje koji su u protekle četiri godine obilježili njen mandat i velike pomake građenju dobrih odnosa Izraela i Srpske.
Ona je navela da su protekle četiri godine njenog mandata bile veoma izazovne, obilježene sve većim podjelama unutar BiH i nemilim događajima u Izraelu, ali i istakla da su svi ti događaji potvrdili prijateljstvo i uzajamnu podršku jevrejskog i srpskog naroda.
Pelegova je podsjetila da se u Izraelu dogodio užasan masakr 7. oktobra 2023. godine, od kojeg se sve promijenilo i zahvalila narodu i vlastima Republike Srpske na pokazanoj solidarnosti.
Ona je naglasila da je, iako su ih u Sarajevu dočekali protesti 24. oktobra, na dan kada je komemoracija žrtvama trebalo da se održi, Banjaluka Izrael dočekala raširenih ruku.
"U vrijeme protesta i prijetnji u Sarajevu, Kancelarija predsjednika Milorada Dodika ponudila nam je prelijepu zgradu u Banjaluci. To je bila jedna od tri najljepše stvari tokom mog ambasadorskog mandata", naglasila je Pelegova.
Prema njenim riječima, posjeta Dodika i delegacije Srpske Izraelu, koja je prethodila posjeti srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović, gdje se susrela sa najvećim zvaničnicima te države, bila su druga dva izuzetna trenutka za saradnju Banjaluke i Tel Aviva.
"Drago mi je da svoj ambasadorski mandat završavam otvaranjem Privredne komore, koja služi i kao simbol naše privredne saradnje i prijateljstva. Nadam se da će dovesti mnoge investitore i da će njeno djelovanje dovesti do odlične saradnje i prosperiteta Srpske", naglasila je Pelegova, a prenosi Srna.
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