Dodik: Prijateljstvo Srpske i Izraela nije nastalo juče, građeno je kroz istoriju

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da prijateljstvo Republike Srpske i Izraela nije nastalo juče, već da je građeno kroz istoriju, na međusobnom poštovanju, razumijevanju i zajedničkom iskustvu naroda koji su prošli kroz teška stradanja.

Dodik je istakao da danas Izrael i Republika Srpska stoje jedno uz drugo kao prijatelji i partneri, te da Srpska želi da uči iz izraelskih iskustava, razvija saradnju i gradi odnose koji će donijeti korist oboma narodima.

„I srpski i jevrejski narod prošli su kroz teška stradanja i pokušaje da im se izbriše identitet. Zato dobro znamo koliko su važni naša zastava, naša istorija, naša kultura i naša sloboda“, naveo je Dodik na Iksu.

Prijateljstvo Republike Srpske i Izraela nije nastalo juče. Gradilo se kroz istoriju, na međusobnom poštovanju, razumijevanju i zajedničkoj borbi naroda koji su znali šta znači stradanje, ali i šta znači sačuvati slobodu i svoj identitet.



Danas Izrael i Republika Srpska stoje jedno… pic.twitter.com/knTxuZ7b03 — Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 3, 2026

Prema njegovim riječima, sloboda je sveta riječ i za srpski i jevrejski narod – pravo da postoje, čuvaju svoj identitet i sami odlučuju o svojoj budućnosti.

Dodik je poručio da Republika Srpska cijeni Izrael i jevrejski narod i da će nastaviti da gradi iskreno prijateljstvo i partnerstvo zasnovano na uzajamnom poštovanju i povjerenju.