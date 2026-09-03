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Dodik: Prijateljstvo Srpske i Izraela nije nastalo juče, građeno je kroz istoriju

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03.09.2026 21:43

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Додик: Пријатељство Српске и Израела није настало јуче, грађено је кроз историју
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da prijateljstvo Republike Srpske i Izraela nije nastalo juče, već da je građeno kroz istoriju, na međusobnom poštovanju, razumijevanju i zajedničkom iskustvu naroda koji su prošli kroz teška stradanja.

Dodik je istakao da danas Izrael i Republika Srpska stoje jedno uz drugo kao prijatelji i partneri, te da Srpska želi da uči iz izraelskih iskustava, razvija saradnju i gradi odnose koji će donijeti korist oboma narodima.

„I srpski i jevrejski narod prošli su kroz teška stradanja i pokušaje da im se izbriše identitet. Zato dobro znamo koliko su važni naša zastava, naša istorija, naša kultura i naša sloboda“, naveo je Dodik na Iksu.

Prema njegovim riječima, sloboda je sveta riječ i za srpski i jevrejski narod – pravo da postoje, čuvaju svoj identitet i sami odlučuju o svojoj budućnosti.

Dodik je poručio da Republika Srpska cijeni Izrael i jevrejski narod i da će nastaviti da gradi iskreno prijateljstvo i partnerstvo zasnovano na uzajamnom poštovanju i povjerenju.

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Republika Srpska

Izrael

Milorad Dodik

Privredna komora

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