"Otvaranje Kancelarije Privredne komore Izraela važan korak u jačanju ekonomskih veza"

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da je otvaranje Kancelarije Privredne komore Izraela u Banjaluci važan korak u jačanju ekonomskih veza Republike Srpske i Izraela.

"Naše prijateljstvo danas dobija i snažnu ekonomsku dimenziju, više investicija, nove poslovne prilike, razmjenu znanja i tehnologija i snažnije povezivanje naših privrednika", napisao je Minić na društvenoj mreži "Iks".

Otvaranje Kancelarije Privredne komore Izraela u Banjaluci važan je korak u jačanju ekonomskih veza Republike Srpske i Izraela.

Naše prijateljstvo danas dobija i snažnu ekonomsku dimenziju, više investicija, nove poslovne prilike, razmjenu znanja i tehnologija i snažnije povezivanje… pic.twitter.com/GtiUN9dMNQ — Savo Minić (@minic_savo) September 3, 2026

U sjedištu Vlade Republike Srpske u Banjaluci večeras je održana svečanost povodom osnivanja Privredne komore Izraela u Srpskoj, kojoj su prisustvovali zvaničnici Srpske i delegacija Izraela.