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"Otvaranje Kancelarije Privredne komore Izraela važan korak u jačanju ekonomskih veza"

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03.09.2026 21:36

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић истакао је да је отварање Канцеларије Привредне коморе Израела у Бањалуци важан корак у јачању економских веза Републике Српске и Израела.
Foto: X/Savo Minić

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da je otvaranje Kancelarije Privredne komore Izraela u Banjaluci važan korak u jačanju ekonomskih veza Republike Srpske i Izraela.

"Naše prijateljstvo danas dobija i snažnu ekonomsku dimenziju, više investicija, nove poslovne prilike, razmjenu znanja i tehnologija i snažnije povezivanje naših privrednika", napisao je Minić na društvenoj mreži "Iks".

U sjedištu Vlade Republike Srpske u Banjaluci večeras je održana svečanost povodom osnivanja Privredne komore Izraela u Srpskoj, kojoj su prisustvovali zvaničnici Srpske i delegacija Izraela.

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Savo Minić

Republika Srpska

Izrael

Vlada Republike Srpske

Investicije

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