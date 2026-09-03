"Otvaranje Kancelarije Privredne komore Izraela važan korak u jačanju ekonomskih veza"

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da je otvaranje Kancelarije Privredne komore Izraela u Banjaluci važan korak u jačanju ekonomskih veza Republike Srpske i Izraela.
"Naše prijateljstvo danas dobija i snažnu ekonomsku dimenziju, više investicija, nove poslovne prilike, razmjenu znanja i tehnologija i snažnije povezivanje naših privrednika", napisao je Minić na društvenoj mreži "Iks".
Otvaranje Kancelarije Privredne komore Izraela u Banjaluci važan je korak u jačanju ekonomskih veza Republike Srpske i Izraela.— Savo Minić (@minic_savo) September 3, 2026
Naše prijateljstvo danas dobija i snažnu ekonomsku dimenziju, više investicija, nove poslovne prilike, razmjenu znanja i tehnologija i snažnije povezivanje… pic.twitter.com/GtiUN9dMNQ
U sjedištu Vlade Republike Srpske u Banjaluci večeras je održana svečanost povodom osnivanja Privredne komore Izraela u Srpskoj, kojoj su prisustvovali zvaničnici Srpske i delegacija Izraela.
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