Šikli: Moramo preći sa prijateljstva na investicije, Izrael ima mnogo da ponudi

Izraelski ministar za dijasporu i borbu protiv antisemitizma Amihaj Šikli rekao je večeras na svečanosti povodom osnivanja izraelske Privredne komore u Srpskoj da se mora preći sa prijateljstva na investicije i da Izrael ima mnogo toga da ponudi.

Šikli je u obraćanju na svečanosti u Banjaluci rekao da je ovo jedinstven trenutak za njega, prilično uzbudljiv, nakon procesa od dvije i po godine koji nije bio tako lak, da se napravi ovaj proboj i da bude prvi ministar Izraela koji je formalno dočekan u Republici Srpskoj.

"Zaista je velika čast biti ovdje u Banjaluci, i želio bih da zahvalim Vladi Republike Srpske što nas je ugostila sa takvim poštovanjem i gostoljubivošću. I što je još važnije, hvala vam na prijateljstvu i solidarnosti koju ste pokazali prema Državi Izrael i jevrejskom narodu", istakao je Šikli.

On je ukazao na princip koji glasi da se Izrael sjeća svojih prijatelja.

"Sjećamo se ko je stajao i stoji uz nas. Sjećamo se ko je izrazio solidarnost sa Izraelom nakon strašnog masakra 7. oktobra i snažnog gesta kada je Palata Republike ovde u Banjaluci bila osvijetljena bojama izraelske zastave", naglasio je Šikli.

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On je rekao da ovi gestovi nisu uzimani zdravo za gotovo, ističući da se pravo prijateljstvo mjeri kada su okolnosti teške i da upravo tada solidarnost ima pravo značenje.

"Imali smo i zajedničku tragediju sa kojom smo se suočili u Drugom svjetskom ratu nedaleko odavde, u Jasenovcu i drugim mjestima, i toga se, takođe, sjećamo", istakao je Šikli.

On je naglasio da Izrael i Republika Srpska godinama razvijaju odnose zasnovane na međusobnom poštovanju, istorijskom razumijevanju i istinskoj dobroj volji, ali je izrazio uvjerenje da sljedeće poglavlje ovog odnosa mora biti sve praktičnije.

"Mora se raditi o tome šta možemo zajedno da gradimo, jer prijateljstvo između vlada treba da stvori mogućnosti za kompanije. Zajedničke vrijednosti i politička dobra volja treba da vode ka ekonomskoj saradnji, a snažni odnosi između naših naroda treba da vode ka partnerstvu između preduzetnika, investitora, univerziteta, istraživača i mladih ljudi", rekao je Šikli.

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Šikli je istakao da se mora preći sa prijateljstva na investicije i da Izrael ima mnogo toga da ponudi.

"Mi smo zemlja poznata po inovacijama, tehnologiji, preduzetništvu. Razvili smo rješenja u oblastima kao što su poljoprivreda, vodosnabdijevanje, energija, sajber bezbjednost, zdravstvena zaštita i napredne tehnologije", naveo je Šikli.

On je ukazao da, istovremeno, Republika Srpska ima svoje važne snage - talentovane ljude, industrijske kapacitete, poljoprivredu, energetiku, turizam, kao i beskrajan potencijal.

"Stoga postoji prirodna prilika za saradnju. Izraelske kompanije mogu donijeti tehnologiju, kapital, inovacije i stručnost. Kompanije ovdje mogu donijeti lokalno znanje, proizvodne kapacitete, talente i pristup tržištima. A kada se ove snage sretnu, možemo stvoriti nešto mnogo veće nego što bi bilo koja strana mogla stvoriti sama", istakao je Šikli.

On je dodao da ova komora ne smije biti samo ceremonijalna, već mora da funkcioniše.

"Mora postati stalna adresa za izraelske kompanije koje traže mogućnosti u Republici Srpskoj i širem regionu, kao i za firme koje žele da uđu na izraelsko tržište, pronađu izraelske partnere i dobiju pristup izraelskoj tehnologiji i stručnosti", rekao je Šikli.

Šikli je ohrabrio izraelske kompanije, investitore i relevantne institucije da ozbiljno razmotre mogućnosti koje ova komora može da stvori, dodajući da ovo mora da bude dvosmjerna ulica.

On je naglasio da je Izrael odlučan da ojača svoje odnose sa prijateljima, sa onima koji dijele njihove vrijednosti i spremni su da zajedno grade budućnost, kao i da veruje da prijateljstvo treba da proizvede stvarne rezultate.

"Vi ste, gospodine /predsjedniče Milorade/ Dodik i cjelokupno rukovodstvo Republike Srpske istinski prijatelji Izraela i jevrejskog naroda. A sada imamo privilegiju da ovo podignemo na viši nivo i da naše prijateljstvo pretvorimo u akciju", istakao je Šikli.

Svečanosti su, osim Dodika, prisustvovali i predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, ambasador Izraela u BiH Galit Peleg, ministri u Vladi Srpske, privrednici i ostali gosti, prenosi Srna.