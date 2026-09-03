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Horor: Četvoro ljudi poginulo u ukrajinskom napadu na ekipu hitne pomoći

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03.09.2026 21:57

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Камиказа дрон средње величине лети у вјежбама обалског напада и одбране у близини обале током годишњих војних вежби Хан Куанг у Каосјунгу, на југу Тајвана, у суботу, 8. августа 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Chiang Ying-ying

Četvoro ljudi, među kojima su i dva radnika hitne pomoći, poginulo je u gradu Šebekinu u Belgorodskoj oblasti Rusije uslijed ukrajinskog napada bespilotnom letjelicom, saopštio je vršilac dužnosti gubernatora Aleksandar Šuvajev.

"Uslijed napada ukrajinskih oružanih snaga poginuli su ljekar, bolničar hitne pomoći i bračni par", napisao je Šuvajev na društvenoj mreži "Maks".

On je dodao da su još tri muškarca, među kojima je i vozač hitne pomoći, zadobila rane od gelera, prenosi Srna.

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Tagovi :

dron

Ukrajina

Belgorod

Rusija

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