Horor: Četvoro ljudi poginulo u ukrajinskom napadu na ekipu hitne pomoći

Foto: Tanjug/AP/Chiang Ying-ying

Četvoro ljudi, među kojima su i dva radnika hitne pomoći, poginulo je u gradu Šebekinu u Belgorodskoj oblasti Rusije uslijed ukrajinskog napada bespilotnom letjelicom, saopštio je vršilac dužnosti gubernatora Aleksandar Šuvajev.

"Uslijed napada ukrajinskih oružanih snaga poginuli su ljekar, bolničar hitne pomoći i bračni par", napisao je Šuvajev na društvenoj mreži "Maks". On je dodao da su još tri muškarca, među kojima je i vozač hitne pomoći, zadobila rane od gelera, prenosi Srna.

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