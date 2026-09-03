Horor: Četvoro ljudi poginulo u ukrajinskom napadu na ekipu hitne pomoći

Autor:ATV redakcija
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Četvoro ljudi, među kojima su i dva radnika hitne pomoći, poginulo je u gradu Šebekinu u Belgorodskoj oblasti Rusije uslijed ukrajinskog napada bespilotnom letjelicom, saopštio je vršilac dužnosti gubernatora Aleksandar Šuvajev.
"Uslijed napada ukrajinskih oružanih snaga poginuli su ljekar, bolničar hitne pomoći i bračni par", napisao je Šuvajev na društvenoj mreži "Maks".
On je dodao da su još tri muškarca, među kojima je i vozač hitne pomoći, zadobila rane od gelera, prenosi Srna.
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