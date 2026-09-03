Teška nesreća kod Cazina: Vozač udario troje maloljetne djece

Autor:ATV redakcija
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U Cazinu je večeras, u mjestu Donja Koprivna, došlo do teške saobraćajne nesreće u kojoj je povrede zadobilo troje maloljetne djece.
Kako je potvrđeno za kliks iz policije, u nesreći je učestvovalo jedno motorno vozilo.
Prema informacijama koje su nezvanično potvrđene, vozač je udario troje maloljetne djece.
Na terenu su policija i Hitna pomoć.
Trenutno nije poznato zdravstveno stanje djece.
U toku je uviđaj nakon čega će biti poznato više informacija.
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