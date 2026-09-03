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Teška nesreća kod Cazina: Vozač udario troje maloljetne djece

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03.09.2026 22:05

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Тешка несрећа код Цазина: Возач ударио троје малољетне дјеце
Foto: ATV BL

U Cazinu je večeras, u mjestu Donja Koprivna, došlo do teške saobraćajne nesreće u kojoj je povrede zadobilo troje maloljetne djece.

Kako je potvrđeno za kliks iz policije, u nesreći je učestvovalo jedno motorno vozilo.

Prema informacijama koje su nezvanično potvrđene, vozač je udario troje maloljetne djece.

Na terenu su policija i Hitna pomoć.

Trenutno nije poznato zdravstveno stanje djece.

U toku je uviđaj nakon čega će biti poznato više informacija.

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Tagovi :

Policija

Cazin

Saobraćajna nesreća

Djeca

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