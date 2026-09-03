Bjegunac iz Srbije uhapšen u Bijeljini na osnovu potjernice Interpola

Bijeljinska policija uhapsila je V.D. iz Srbije na osnovu crvene difuzne potjernice Interpola koja je raspisana zbog krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe droga.

Kako saznaje ATV radi se o Vojinu Diniću koji je sproveden u Sud BiH radi daljeg postupka.

”Policijski službenici su prilikom kontrole V.D. iz Srbije pronašli i oduzeli određenu količinu marihuane. Daljim provjerama kroz raspoložive baze utvrđeno je da je Nacionalni centralni biro Interpola Beograd za njim raspisao potjernicu, zbog čega je i uhapšen”, saopštila je PU Bijeljina.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac koji je naložio da se protiv Divićma dostavi izvještaj o počinjenom krivičnom djelu neovlaštena proizvodnja i promet drogom.