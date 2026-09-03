Bjegunac iz Srbije uhapšen u Bijeljini na osnovu potjernice Interpola

Autor:Ognjen Matavulj
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Bijeljinska policija uhapsila je V.D. iz Srbije na osnovu crvene difuzne potjernice Interpola koja je raspisana zbog krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe droga.
Kako saznaje ATV radi se o Vojinu Diniću koji je sproveden u Sud BiH radi daljeg postupka.
”Policijski službenici su prilikom kontrole V.D. iz Srbije pronašli i oduzeli određenu količinu marihuane. Daljim provjerama kroz raspoložive baze utvrđeno je da je Nacionalni centralni biro Interpola Beograd za njim raspisao potjernicu, zbog čega je i uhapšen”, saopštila je PU Bijeljina.
O svemu je obaviješten dežurni tužilac koji je naložio da se protiv Divićma dostavi izvještaj o počinjenom krivičnom djelu neovlaštena proizvodnja i promet drogom.
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