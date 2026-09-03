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Bjegunac iz Srbije uhapšen u Bijeljini na osnovu potjernice Interpola

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03.09.2026 13:41

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Бјегунац из Србије ухапшен у Бијељини на основу потјернице Интерпола
Foto: ATV

Bijeljinska policija uhapsila je V.D. iz Srbije na osnovu crvene difuzne potjernice Interpola koja je raspisana zbog krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe droga.

Kako saznaje ATV radi se o Vojinu Diniću koji je sproveden u Sud BiH radi daljeg postupka.

”Policijski službenici su prilikom kontrole V.D. iz Srbije pronašli i oduzeli određenu količinu marihuane. Daljim provjerama kroz raspoložive baze utvrđeno je da je Nacionalni centralni biro Interpola Beograd za njim raspisao potjernicu, zbog čega je i uhapšen”, saopštila je PU Bijeljina.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac koji je naložio da se protiv Divićma dostavi izvještaj o počinjenom krivičnom djelu neovlaštena proizvodnja i promet drogom.

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Tagovi :

Interpolova potjernica

lice s potjernice

Bjegunac

trgovina drogom

hapšenje

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