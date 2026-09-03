Iz rijeke Une izvučeno tijelo žene: Uviđaj u toku

Tragičan događaj zabilježen je u Bosanskoj Krupi, gdje je iz rijeke Une izvučeno tijelo ženske osobe.

Prema informacijama koje je za "Avaz" potvrdila Služba za spašavanje na vodi i pod vodom Bosanska Krupa, tijelo su iz rijeke izvukli članovi Kajak-kanu kluba Kormoran.

Kako je potvrđeno, riječ je o ženskoj osobi staroj oko 40 godina.

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Identitet stradale žene za sada nije zvanično potvrđen, a nadležni organi provode potrebne procedure.

Za sada nisu poznate ni okolnosti pod kojima je žena završila u rijeci Uni, te da li je počinila samoubistvo. Uviđaj je u toku i više informacija očekuje se nakon što budu završene potrebne istražne radnje.