Iz rijeke Une izvučeno tijelo žene: Uviđaj u toku

Autor:ATV redakcija
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Tragičan događaj zabilježen je u Bosanskoj Krupi, gdje je iz rijeke Une izvučeno tijelo ženske osobe.
Prema informacijama koje je za "Avaz" potvrdila Služba za spašavanje na vodi i pod vodom Bosanska Krupa, tijelo su iz rijeke izvukli članovi Kajak-kanu kluba Kormoran.
Kako je potvrđeno, riječ je o ženskoj osobi staroj oko 40 godina.
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Identitet stradale žene za sada nije zvanično potvrđen, a nadležni organi provode potrebne procedure.
Za sada nisu poznate ni okolnosti pod kojima je žena završila u rijeci Uni, te da li je počinila samoubistvo. Uviđaj je u toku i više informacija očekuje se nakon što budu završene potrebne istražne radnje.
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