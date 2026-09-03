Zbog napada na Srbe u Dubrovniku mladići završili iza rešetaka: Razbili automobil, pa ih pretukli

Autor:ATV redakcija
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Dubrovačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad šestoricom mladića starosti od 20 do 27 godina koje sumnjiči da su krajem avgusta u Lapadu maskirani napali državljane Srbije, razbili im automobil palicama i pretukli ih.
Policija ih tereti za nasilničko ponašanje, nanošenje tjelesnih povreda i oštećenje tuđe stvari, a cijeli napad okvalifikovan je kao zločin iz mržnje po nacionalnoj osnovi. Svim osumnjičenicima sudija istrage Županijskog suda u Dubrovniku odredio je istražni zatvor.
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Napad se dogodio u ranim jutarnjim satima 22. avgusta. Grupa maskiranih mladića prišla je parkiranom automobilu sa registarskim oznakama Zrenjanina i po njemu počela divljački udarati teleskopskim palicama.
Nakon što su razbili stakla i oštetili vozilo, kroz nastale otvore nastavili su palicama mlatiti ljude koji su sjedili unutra. U napadu su lakše povrijeđeni 30-godišnji vozač i suvozač, oboje državljani Srbije, dok je dvoje putnika sa zadnjeg sjedišta prošlo bez povreda.
Dubrovačka policija objavila je da je ubrzo otkrila identitet svih napadača, iako je dio njih nakon incidenta pobjegao iz Hrvatske.
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Ipak, svi su locirani i uhapšeni tokom protekle dvije sedmice. Nakon ispitivanja predani su pritvorskom nadzorniku, a potom im je određen istražni zatvor.
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