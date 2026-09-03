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Zbog napada na Srbe u Dubrovniku mladići završili iza rešetaka: Razbili automobil, pa ih pretukli

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03.09.2026 14:07

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Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

Dubrovačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad šestoricom mladića starosti od 20 do 27 godina koje sumnjiči da su krajem avgusta u Lapadu maskirani napali državljane Srbije, razbili im automobil palicama i pretukli ih.

Policija ih tereti za nasilničko ponašanje, nanošenje tjelesnih povreda i oštećenje tuđe stvari, a cijeli napad okvalifikovan je kao zločin iz mržnje po nacionalnoj osnovi. Svim osumnjičenicima sudija istrage Županijskog suda u Dubrovniku odredio je istražni zatvor.

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Maskirani razbijali auto palicama i mlatili putnike

Napad se dogodio u ranim jutarnjim satima 22. avgusta. Grupa maskiranih mladića prišla je parkiranom automobilu sa registarskim oznakama Zrenjanina i po njemu počela divljački udarati teleskopskim palicama.

Nakon što su razbili stakla i oštetili vozilo, kroz nastale otvore nastavili su palicama mlatiti ljude koji su sjedili unutra. U napadu su lakše povrijeđeni 30-godišnji vozač i suvozač, oboje državljani Srbije, dok je dvoje putnika sa zadnjeg sjedišta prošlo bez povreda.

Dio napadača pobjegao u inostranstvo

Dubrovačka policija objavila je da je ubrzo otkrila identitet svih napadača, iako je dio njih nakon incidenta pobjegao iz Hrvatske.

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Ipak, svi su locirani i uhapšeni tokom protekle dvije sedmice. Nakon ispitivanja predani su pritvorskom nadzorniku, a potom im je određen istražni zatvor.

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Dubrovnik

napad na Srbe

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hapšenje

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