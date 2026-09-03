Stiže još jači El Ninjo: Naredna godina će biti natoplija godina ikada

Autor:ATV redakcija
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Vremenski fenomen El Ninjo mogao bi dodatno ojačati tokom 2027. godine, što bi povećalo rizik od ekstremnih vremenskih prilika širom svijeta, upozorila je Svjetska meteorološka organizacija (WMO).
Prema procjenama, El Ninjo bi mogao dostići intenzitet kakav nije zabilježen najmanje 1.000 godina, a dodatna toplota koju ovaj fenomen donosi mogla bi se nadovezati na globalno zagrijavanje.
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Ta kombinacija mogla bi dovesti do novih temperaturnih rekorda, pa postoji mogućnost da 2027. godina bude najtoplija godina ikada zabilježena, navodi „Gardijan“.
Posljedice pojačanog El Ninja već se osjećaju u pojedinim dijelovima svijeta, a očekuje se da bi njegov uticaj mogao biti još izraženiji.
Među mogućim posljedicama su:
El Ninjo je već povezan sa pogoršanjem šumskih požara u Indoneziji i slabljenjem važnih monsunskih padavina u Indiji.
Svjetska meteorološka organizacija upozorava da se prirodni uticaji El Ninja dešavaju u uslovima već izraženog globalnog zagrijavanja.
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Klimatska kriza, povezana sa emisijama iz upotrebe fosilnih goriva, već doprinosi intenzivnijim ekstremnim vremenskim prilikama.
Prema navodima „Gardijana“, ovogodišnji toplotni talas koji je pogodio Evropu doveden je u vezu sa najmanje 35.000 smrtnih slučajeva.
Analize podataka iz korala, godova drveća i istorijskih dokumenata ukazuju da nijedan El Ninjo u posljednjem milenijumu nije dostigao nivo intenziteta kakav se sada prognozira.
Dodatnu zabrinutost izazivaju istraživanja koja pokazuju da bi globalno zagrijavanje moglo pojačavati cikluse El Ninja.
To bi, kako se navodi, moglo stvoriti začarani krug u kojem globalno zagrijavanje doprinosi snažnijem El Ninju, dok jači El Ninjo dodatno pogoršava posljedice klimatske krize.
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Generalna sekretarka WMO Selest Saulo upozorila je da El Ninjo ima potencijal da nanese ozbiljne posljedice za zajednice i ekonomije širom svijeta.
Ona je navela da su suše i poplave već izazvale značajne poremećaje i razaranja, te da bi se njihov intenzitet mogao povećavati sa jačanjem El Ninja.
Saulo je istakla i značaj nacionalnih meteoroloških i hidroloških službi u blagovremenom upozoravanju stanovništva.
„Nemamo vremena za gubljenje“, poručila je ona.
El Ninjo je periodično zagrijavanje površinskih voda u istočnom dijelu Tihog okeana. Javlja se u intervalima od dvije do sedam godina i obično traje do 12 mjeseci.
Ovaj klimatski fenomen može uticati na vremenske prilike širom planete, izazivajući:
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Ovogodišnji El Ninjo već je uticao na prinose u tropskim područjima i doprinio problemima sa snabdijevanjem hranom u dijelovima Centralne Amerike.
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