Stiže još jači El Ninjo: Naredna godina će biti natoplija godina ikada

Vremenski fenomen El Ninjo mogao bi dodatno ojačati tokom 2027. godine, što bi povećalo rizik od ekstremnih vremenskih prilika širom svijeta, upozorila je Svjetska meteorološka organizacija (WMO).

Prema procjenama, El Ninjo bi mogao dostići intenzitet kakav nije zabilježen najmanje 1.000 godina, a dodatna toplota koju ovaj fenomen donosi mogla bi se nadovezati na globalno zagrijavanje.

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Ta kombinacija mogla bi dovesti do novih temperaturnih rekorda, pa postoji mogućnost da 2027. godina bude najtoplija godina ikada zabilježena, navodi „Gardijan“.

El Ninjo donosi suše, poplave i požare

Posljedice pojačanog El Ninja već se osjećaju u pojedinim dijelovima svijeta, a očekuje se da bi njegov uticaj mogao biti još izraženiji.

Među mogućim posljedicama su:

povećan rizik od šumskih požara u Australiji;

intenzivnije poplave u Južnoj Americi;

suše u pojedinim dijelovima svijeta;

slabljenje monsunskih kiša u Indiji;

pogoršanje uslova za poljoprivredu;

dodatni rizici za snabdijevanje hranom.

El Ninjo je već povezan sa pogoršanjem šumskih požara u Indoneziji i slabljenjem važnih monsunskih padavina u Indiji.

Klimatska kriza dodatno pojačava rizike

Svjetska meteorološka organizacija upozorava da se prirodni uticaji El Ninja dešavaju u uslovima već izraženog globalnog zagrijavanja.

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Klimatska kriza, povezana sa emisijama iz upotrebe fosilnih goriva, već doprinosi intenzivnijim ekstremnim vremenskim prilikama.

Prema navodima „Gardijana“, ovogodišnji toplotni talas koji je pogodio Evropu doveden je u vezu sa najmanje 35.000 smrtnih slučajeva.

Najjači El Ninjo u posljednjih 1.000 godina?

Analize podataka iz korala, godova drveća i istorijskih dokumenata ukazuju da nijedan El Ninjo u posljednjem milenijumu nije dostigao nivo intenziteta kakav se sada prognozira.

Dodatnu zabrinutost izazivaju istraživanja koja pokazuju da bi globalno zagrijavanje moglo pojačavati cikluse El Ninja.

To bi, kako se navodi, moglo stvoriti začarani krug u kojem globalno zagrijavanje doprinosi snažnijem El Ninju, dok jači El Ninjo dodatno pogoršava posljedice klimatske krize.

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WMO: Nemamo vremena za gubljenje

Generalna sekretarka WMO Selest Saulo upozorila je da El Ninjo ima potencijal da nanese ozbiljne posljedice za zajednice i ekonomije širom svijeta.

Ona je navela da su suše i poplave već izazvale značajne poremećaje i razaranja, te da bi se njihov intenzitet mogao povećavati sa jačanjem El Ninja.

Saulo je istakla i značaj nacionalnih meteoroloških i hidroloških službi u blagovremenom upozoravanju stanovništva.

„Nemamo vremena za gubljenje“, poručila je ona.

Šta je El Ninjo?

El Ninjo je periodično zagrijavanje površinskih voda u istočnom dijelu Tihog okeana. Javlja se u intervalima od dvije do sedam godina i obično traje do 12 mjeseci.

Ovaj klimatski fenomen može uticati na vremenske prilike širom planete, izazivajući:

obilne padavine;

suše;

toplotne talase;

šumske požare;

promjene u poljoprivrednim prinosima;

probleme sa snabdijevanjem hranom.

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Ovogodišnji El Ninjo već je uticao na prinose u tropskim područjima i doprinio problemima sa snabdijevanjem hranom u dijelovima Centralne Amerike.

(Glas Srpske)