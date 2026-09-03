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Slavimo Svetog Tadeja: Ovo uradite za dobrobit porodice

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03.09.2026 07:16

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Славимо Светог Тадеја: Ово урадите за добробит породице
Foto: ATV

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas slave Svetog apostola Tadeja, kao i dan sjećanja na sveštenomučenika Rafaila Šišatovačkog.

Sveti Tadej je prvo vidio i čuo Jovana Krstitelja i primio je krštenje od njega, a potom je vidio Gospoda Isusa Hrista.

Gospod ga je uvrstio u sedamdeset manjih apostola. Poslije slavnog svog vaskrsenja i vaznesenja Gospod je poslao Tadeja u Edesu, rodno mesto Tadejevo, a prema Svome obećanju knezu Avgaru, koga je ovome Gospod dao onda kada mu je poslao ubrus sa likom Svojim.

Cjelivanjem toga ubrusa Avgar je bio izlečen od kuge, ali ne sasvim. Malo kuge mu je bilo ostalo još na licu. Kada se sv. Tadej javio Avgaru, on ga je primio sa velikom radošću. Apostol Hristov ga je poučio vjeri istinitoj, a potom ga krstio. Kada je kršteni Avgar izlazio iz vode spade i ostatak kuge s njega i u potpunosti je ozdravio. Proslavivši Boga, knez Avgar je htio da i njegov narod spozna Boga i da Ga proslavi.

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Knez je tada sazvao sve građane Edese pred apostola svetog Tadeja, da čuju propoved o Hristu. Čuvši riječi apostolske i vidjevši čudesno iscjeljenog kneza, ljudi su odbacili idole i nečisto življenje, primili su vjeru Hristovu i krstili se. I tako se grad Edesa prosveti hrišćanstvom. Knez Avgar je iznio mnogo zlata i ponudio ga apostolu, ali Tadej mu reče: "Kad svoje ostavismo, kako tuđe da primamo?" I propovijedao je sveti Tadej Jevanđelje po Siriji i Finikiji. Upokojio se u Gospodu u gradu Viritu Finikijskom.

Na ovaj dan valjalo bi otići u crkvu i pomoliti se za zdravlje bližnjih, a običaji i narodno predanje nalažu će nam Gospod Bog sačuvati porodicu i familiju od bolesti, nesreća i zala ako mu se obratimo iskreno i čistom molitvom, prenosi Informer.

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SPC

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Srpska pravoslavna crkva

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