Ministar sa direktorima osnovnih škola iz Banjaluke: Moguće skraćivanja časova!

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović održao je danas sastanak sa direktorima osnovnih škola sa područja grada Banje Luke, na kojem je razgovarano o aktuelnim pitanjima i aktivnostima u vezi sa početkom nastavnog procesa u banjalučkim školama u školskoj 2026/2027. godini.

Jedna od tema sastanka odnosila se na aktuelne vremenske prilike, odnosno visoke temperature koje mogu uticati na uslove boravka učenika i zaposlenih u školskim objektima.

S tim u vezi, razgovarano je o mogućnosti privremenog skraćivanja nastavnih časova na području grada Banje Luke, ukoliko se i sljedeće sedmice nastave ovakvi vremenski uslovi.

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske uputiće dopis Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske sa zahtjevom za stručno mišljenje o opravdanosti boravka djece u učionicama u ovakvim vremenskim uslovima.

Svakako, Ministarstvo će nastaviti da prati vremenske uslove i situaciju u školama, s ciljem obezbjeđivanja što boljih i bezbjednijih uslova za odvijanje nastave i boravak učenika i zaposlenih u školskim ustanovama.

Takođe, na sastanku je razgovarano i o aktuelnoj temi uvođenja školskih uniformi o čemu je juče izdato saopštenje Ministarstva prosvjete i kulture. Ministarstvo prosvjete i kulture nije dalo saglasnost Gradu Banjaluka niti banjalučkim osnovnim školama za uvođenje školskih uniformi.

Izjašnjavanje savjeta roditelja o uniformama koje je obezbijedio Grad ne može biti osnov za njihovo uvođenje, jer savjet roditelja nema nadležnost da samostalno donosi takvu odluku niti se time mogu zaobići zakonom propisane nadležnosti Ministarstva.

Savjet roditelja može da da svoje prijedloge, a pitanja i stavove mora da uputi školskom odboru, direktoru, odnosno stručnim organima škole. O pitanjima koja se tiču organizacije i odvijanja nastave ne smiju se zaobilaziti nadležne institucije, već treba da se poštuju zakonom utvrđene procedure i institucionalni okvir, jer se samo odgovornim i koordinisanim djelovanjem svih nadležnih može obezbijediti najbolji interes učenika.