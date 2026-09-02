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Teslić u borbi sa šumskim požarima, širi se gust dim, ekipe na terenu

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02.09.2026 19:21

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Теслић у борби са шумским пожарима, шири се густ дим, екипе на терену
Foto: ATV

U Tesliću borba sa šumskim požarima. Domaćinstva, trenutno, nisu ugrožena, a gust dim širi se gradom.

Samo na lokalitetu Miljkovača u Buletiću gori oko 50 hektara šume.

Šuma je gorjela na još nekoliko lokacija i to u Kuzmanima i Kamenici.

Prema nezvaničnim informacijama sa terena, požari su izazvani udarima groma od prije nekoliko dana.

Riječ je o vrlo nepristupačnim i zahtjevnim terenima. Usljed izuzetno suvog zemljišta i pojačanog vjetra, vatra se na pojedinim dijelovima teško stavlja pod kontrolu.

Na poziv Šumskog gazdinstva „Borja“, osim njihovih radnika, na terenu su angažovani pripadnici Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Teslić, Dobrovoljnog vatrogasnog društva Očauš, mještani, ali i privatne kompanije koje su svoju mehanizaciju i ljudstvo stavili na raspolaganje. Ukoliko požar do sutra ne bude ugašen, intervenisaće helikopter MUP-a Srpske.

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požar

Teslić

vatra

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