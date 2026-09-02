Pešić: Fizičko vaspitanje treba da bude svaki dan u školama

Proslavljeni košarkaški trener Svetislav Pešić poručio je danas u Banjaluci da je ulaganje u mlade i razvoj školskog sporta od ključnog značaja za budućnost košarke, ali i svakog drugog sporta.

Na okruglom stolu "Školski sport - značaj fizičke aktivnosti od 1. do 5. razreda osnovne škole" održanom u sjedištu Vlade Republike Srpske, Pešić je rekao da je baza školski sport, ističući da bi nastava fizičkog vaspitanja trebalo da bude svakodnevna i u osnovnim i u srednjim školama.

Pešić je istakao da su osim discipline, od koje svi profitiraju, potrebni i kvalifikovani treneri.

"Talenat jeste sreća, ali vrlo brzo u okruženju može da nastane i nesreća, ako se taj talenat ne razvija od roditelja, pedagoga, trenera ...", rekao je Pešić i dodao da je ulaganje u mlade ključno.

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Predsjednik Međunarodne federacije za školski sport Željko Tansaković rekao je da je škola temelj fizičke aktivnosti i preventive i da treba da bude mjesto zdrave zajednice gdje će mladi steći svijest da se bave nekim vidom fizičke aktivnosti, prije svega zbog zdravog životnog stila.

Tanasković je rekao da mladi treba da shvate koliko je bitna fizička aktivnost za njihov razvoj i motoriku, naglasivši da od prvog do petog razreda djeca ne smiju da budu opterećen takmičarskim pritiskom, odnosno rezultatima.

"Mladi u tom dobu treba da stvore emociju prema sportu da vide da je sport mesto gde oni treba da se osećaju srećno i zadovoljno. Školski sport je mesto gde svako dete treba da dobije podjednaku šansu i priliku", naglasio je Tanasković i dodao da fizička aktivnost sprečava gojaznost i deformitet kičme.

Tanasković je naveo da se danas u klupskom sportu prerano vrši selekcija, kao i da svi treba da rade na afirmaciji sporta, prvenstveno struka, a da iskustva i znanja ljudi poput trenera Pešića treba koristiti da bi se vratili ostvarivanju dobrih rezultata.

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Pomoćnik ministra za sport u Vladi Republike Srpske Danijela Ćapin rekla je da će se sa projektom "Sigurni sportski koraci u školi", odnosno podjelom opreme u školama krenuti od 14. septembra, za šta je obezbijeđeno oko 300.000 KM.

"Od prvog do petog razreda osnovne škole je najvažniji period kada djeca treba da uđu u sistem školskog sporta da na neki način zavole sport. Neki od njih će i ostati u sportu, ali jako je bitno da razviju osobine koje sport nosi sa sobom, a to su odgovornost, disciplina, zajedništvo i sportski duh", naglasila je Ćapinova.

Okrugli sto "Školski sport - značaj fizičke aktivnosti od 1. do 5. razreda osnovne škole" je organizovan u sklopu projekta "Sigurni sportski koraci u školi" u okviru kojeg je Ministarstvo porodice omladine i sporta obezbijedilo opremu za nastavu fizičkog za svih 187 osnovnih škola od prvog do petog razreda, kao i za 96 srednjih škola za nastavu fizičkog, prenosi Srna.