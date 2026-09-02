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Ovo su najčešće seksualne fantazije: Neke će vas iznenaditi

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02.09.2026 17:55

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Foto: Pexel/ Vitaly Gariev

Seksualne fantazije sastavni su dio intimnog života mnogih ljudi. Ono o čemu neko mašta ne mora, međutim, značiti da bi istu stvar zaista želio isprobati.

Fantazije mogu biti način istraživanja vlastitih želja, emocija i osjećaja, a neke od njih mnogo su češće nego što se obično misli. Istraživanja su pokazala da se među najzastupljenijim nalaze maštanja o dominaciji, seksu s drugim osobama, nepoznatim partnerom, kao i intimnosti na neobičnim mjestima.

Igra moći

Jedna od čestih fantazija odnosi se na dominaciju i prepuštanje kontrole. Istraživanja pokazuju da mnoge žene maštaju o tome da u intimnom odnosu prepuste kontrolu partneru.

Takve fantazije ne znače da je osoba slaba ili da partner ima veću moć u svakodnevnom životu. Za neke ljude upravo privremeno prepuštanje kontrole može biti uzbudljivo i predstavljati način da se oslobode svakodnevnog pritiska.

Među čestim fantazijama je i intimni odnos s osobom istog spola. Takve misli ne moraju automatski određivati nečiju seksualnu orijentaciju. Fantazija može biti samo način istraživanja vlastite seksualnosti, ali kod nekih ljudi može ukazivati i na stvarnu privlačnost.

Veliku pažnju privlače i fantazije o seksu u troje. Istraživanja pokazuju da je riječ o jednoj od najčešćih seksualnih maštarija. Nekima je privlačna sama ideja da budu u centru pažnje i da se osjećaju poželjno.

Zabranjeno i nepoznato

Seks na javnom mjestu također se često pojavljuje u seksualnim fantazijama. Privlačnost može biti povezana s osjećajem uzbuđenja, spontanosti i rizika da neko bude otkriven.

Mnogi ljudi maštaju i o intimnom odnosu s potpunim strancem. Nepoznata osoba u fantaziji predstavlja anonimnost, novinu i slobodu od svakodnevnih očekivanja i obaveza.

S druge strane, u fantazijama se često pojavljuju i osobe koje poznajemo. To može biti neko s posla, komšija ili druga osoba iz svakodnevnog života. Takva fantazija ne znači nužno da želimo odnos s tom osobom. Privlačnost može proizaći iz novine, znatiželje ili jednostavno činjenice da je ta osoba dio našeg okruženja.

Neki ljudi maštaju i o kombinovanju bola i zadovoljstva. Takve fantazije mogu uključivati različite oblike igre moći, ali je u stvarnom životu najvažnije da sve što partneri rade bude dogovoreno i zasnovano na međusobnom pristanku.

Među najčešćim fantazijama je i intimnost na romantičnoj ili osamljenoj lokaciji, poput plaže. Takvo okruženje može predstavljati bijeg od svakodnevnih obaveza i priliku za potpuno opuštanje.

Važno je zapamtiti da seksualna fantazija sama po sebi ne znači da osoba želi određeni scenarij ostvariti. Maštanje je jedno, a stvarni izbor i ponašanje nešto sasvim drugo.

(Avaz)

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ljubav i seks

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