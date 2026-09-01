Koliko nam zaista treba da zavolimo? Muškarci su brži na riječima, evo šta kaže nauka

Nema osobe na svijetu koja ne bi željela da voli i da bude voljena. Leptirići u stomaku definitivno su jedan od najljepših osjećaja, ali ljubav je ono što zaista vrijedi i za šta se većina nas bori.

Ipak, da li ste se pitali koliko je zapravo potrebno vremena da nekoga stvarno zavolimo i može li se to uopšte izmjeriti? Naučnici tvrde da može, a njihova istraživanja pružaju zanimljiv uvid u ove procese.

Muškarci brži na riječima, žene opreznije

Prema naučnim podacima, muškarcima je u prosjeku potrebno 88 dana (oko tri mjeseca) da partneru izjave ljubav, dok ženama treba prosječno 134 dana (četiri i po mjeseca). Takođe, čak 39 odsto muškaraca kaže "volim te" u roku od mjesec dana od prvog sastanka, u poređenju sa 23 odsto žena.

Statistika ukazuje i na sljedeće razlike:

Razmišljanje o izjavljivanju ljubavi: Muškarci o tome intenzivno razmišljaju oko 97 dana u novoj vezi, dok je ženama potrebno oko 149 dana (pet mjeseci).

Procjena pravog trenutka: Muškarci smatraju da je prihvatljivo izjaviti ljubav već nakon mjesec dana veze, dok žene vjeruju da je to optimalno tek nakon šest mjeseci.

Stručnjaci ipak ističu da ne postoji univerzalni vremenski okvir za svaki odnos, jer tempo zaljubljivanja zavisi od pojedinaca i okolnosti.

Postoji li ljubav na prvi pogled?

Istraživanje iz 2017. godine pokazalo je da 72 odsto muškaraca i 61 odsto žena vjeruje u ljubav na prvi pogled. Neurološki gledano, potrebna je samo petina sekunde da se pokrene neurohemijska reakcija povezana sa osjećanjima ljubavi.

Međutim, dio naučne zajednice odbacuje ovu teoriju, objašnjavajući da početna reakcija predstavlja snažnu fizičku privlačnost i simpatiju, ali ne i duboku ljubav.

Tri ključna elementa ljubavi

Svaka stabilna veza prolazi kroz tri razvojne faze:

Požuda: Izražena fizička i seksualna privlačnost.

Atrakcija: Neprekidno razmišljanje o partneru, praćeno mješavinom uzbuđenja i pozitivne treme.

Privrženost: Odnos zasnovan na sigurnosti, dubokom povjerenju, bliskosti i zajedničkom zadovoljstvu.

Jasni znaci da ste prešli u fazu ljubavi

Osjećate duboku emocionalnu povezanost koja prevazilazi fizičku privlačnost.

Umjesto leptirića i nervoze, prisutni su toplota, stabilnost i mir kada ste sa partnerom.

Iskreno brinete o dobrobiti i sreći druge osobe, bez računanja sopstvene koristi.

Želite da saznate više o unutrašnjem svijetu svog partnera i pokreće vas želja da budete bolja verzija sebe.

Sa lakoćom razmišljate o dugoročnim planovima i sljedećim koracima u vezi.

Iako ne postoji način da se nastanak ljubavi ubrza ili forsira, konstantno negovanje odnosa, otvorena komunikacija i građenje povjerenja predstavljaju najbolji put do stabilne veze, prenosi Objektiv.rs.