Koliko nam zaista treba da zavolimo? Muškarci su brži na riječima, evo šta kaže nauka

Autor:ATV redakcija
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Nema osobe na svijetu koja ne bi željela da voli i da bude voljena. Leptirići u stomaku definitivno su jedan od najljepših osjećaja, ali ljubav je ono što zaista vrijedi i za šta se većina nas bori.
Ipak, da li ste se pitali koliko je zapravo potrebno vremena da nekoga stvarno zavolimo i može li se to uopšte izmjeriti? Naučnici tvrde da može, a njihova istraživanja pružaju zanimljiv uvid u ove procese.
Prema naučnim podacima, muškarcima je u prosjeku potrebno 88 dana (oko tri mjeseca) da partneru izjave ljubav, dok ženama treba prosječno 134 dana (četiri i po mjeseca). Takođe, čak 39 odsto muškaraca kaže "volim te" u roku od mjesec dana od prvog sastanka, u poređenju sa 23 odsto žena.
Statistika ukazuje i na sljedeće razlike:
Stručnjaci ipak ističu da ne postoji univerzalni vremenski okvir za svaki odnos, jer tempo zaljubljivanja zavisi od pojedinaca i okolnosti.
Istraživanje iz 2017. godine pokazalo je da 72 odsto muškaraca i 61 odsto žena vjeruje u ljubav na prvi pogled. Neurološki gledano, potrebna je samo petina sekunde da se pokrene neurohemijska reakcija povezana sa osjećanjima ljubavi.
Međutim, dio naučne zajednice odbacuje ovu teoriju, objašnjavajući da početna reakcija predstavlja snažnu fizičku privlačnost i simpatiju, ali ne i duboku ljubav.
Svaka stabilna veza prolazi kroz tri razvojne faze:
Osjećate duboku emocionalnu povezanost koja prevazilazi fizičku privlačnost.
Umjesto leptirića i nervoze, prisutni su toplota, stabilnost i mir kada ste sa partnerom.
Iskreno brinete o dobrobiti i sreći druge osobe, bez računanja sopstvene koristi.
Želite da saznate više o unutrašnjem svijetu svog partnera i pokreće vas želja da budete bolja verzija sebe.
Sa lakoćom razmišljate o dugoročnim planovima i sljedećim koracima u vezi.
Iako ne postoji način da se nastanak ljubavi ubrza ili forsira, konstantno negovanje odnosa, otvorena komunikacija i građenje povjerenja predstavljaju najbolji put do stabilne veze, prenosi Objektiv.rs.
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