Podnesen zahtjev za smjenu Đozića jer je pogrdno nazivao Ratka Mladića

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Opštinska organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenica uputila je zahtjev za smjenu načelnika Odjeljenja za opštu upravu Faruka Đozića zbog pogrdnih izjava o Ratku Mladiću.
Zahtjev je upućen načelniku Opštine Milošu Vučiću i predsjedniku Skupštine opštine Srebrenica Almiru Dudiću.
U zahtjevu, između ostalog, stoji da je Đozić na društvenim mrežama pogrdno govorio o Ratku Mladiću.
"Znamo i vjerujemo da će se on i njegovi sunarodnici braniti pričom o presudama Međunarodnog suda u Hagu, ali nigdje u presudama ne piše da je general Mladić 'pseto' kako ga Đozić naziva", navedeno je u zahtjevu za smjenu Đozića.
Đozić je u objavi na Fejsbuku od 27. avgusta uz objavu vijesti o smrti Ratka Mladića napisao "krepalo je pseto".
Zahtjev za smenu je potpisao predsjednik Organizacije Branimir Kojić i najavio protest ispred zgrade Opštinske uprave ukoliko Đozić ne bude smijenjen.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
BiH
21 h1
BiH
21 h11
BiH
22 h0
BiH
23 h0
Najnovije
Najčitanije
17
11
17
10
17
01
16
46
16
41
Trenutno na programu