Logo

Podnesen zahtjev za smjenu Đozića jer je pogrdno nazivao Ratka Mladića

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
01.09.2026 14:35

Komentari:

0
Фарук Ђозић
Foto: Fejsbuk

Opštinska organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenica uputila je zahtjev za smjenu načelnika Odjeljenja za opštu upravu Faruka Đozića zbog pogrdnih izjava o Ratku Mladiću.

Zahtjev je upućen načelniku Opštine Milošu Vučiću i predsjedniku Skupštine opštine Srebrenica Almiru Dudiću.

U zahtjevu, između ostalog, stoji da je Đozić na društvenim mrežama pogrdno govorio o Ratku Mladiću.

"Znamo i vjerujemo da će se on i njegovi sunarodnici braniti pričom o presudama Međunarodnog suda u Hagu, ali nigdje u presudama ne piše da je general Mladić 'pseto' kako ga Đozić naziva", navedeno je u zahtjevu za smjenu Đozića.

Đozić je u objavi na Fejsbuku od 27. avgusta uz objavu vijesti o smrti Ratka Mladića napisao "krepalo je pseto".

Zahtjev za smenu je potpisao predsjednik Organizacije Branimir Kojić i najavio protest ispred zgrade Opštinske uprave ukoliko Đozić ne bude smijenjen.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ratko Mladić

Srebrenica

Faruk Đozić

Komentari (0)

Više iz rubrike

Предизборно одмјеравање патриотизма - Бакир на мети "чувара историје"

BiH

Predizborno odmjeravanje patriotizma - Bakir na meti "čuvara istorije"

21 h

1
ЦИК: Нове изборне технологије враћају повјерење у изборни процес

BiH

CIK: Nove izborne tehnologije vraćaju povjerenje u izborni proces

21 h

11
Превозници траже више дана у Шенгену: "Возачи нису мигранти, већ радници"

BiH

Prevoznici traže više dana u Šengenu: "Vozači nisu migranti, već radnici"

22 h

0
министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић

BiH

Amidžić: Krnjić bi mogao da bude ekspert na mafijaškim seminarima

23 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

11

Blagojević: U BiH napad na prava srpskog naroda na samoopredjeljenje

17

10

Centar dana, 01.09.2026.

17

01

Oglasilo se ministarstvo: Gradu Banjaluka nije data saglasnost za uvođenje školskih uniformi

16

46

U Peljavama ponovo radi obnovljena osnovna škola

16

41

Besent: Ormuski moreuz će postati beskoristan plovni put za dvije godine

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima