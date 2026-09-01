Podnesen zahtjev za smjenu Đozića jer je pogrdno nazivao Ratka Mladića

Opštinska organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenica uputila je zahtjev za smjenu načelnika Odjeljenja za opštu upravu Faruka Đozića zbog pogrdnih izjava o Ratku Mladiću.

Zahtjev je upućen načelniku Opštine Milošu Vučiću i predsjedniku Skupštine opštine Srebrenica Almiru Dudiću.

U zahtjevu, između ostalog, stoji da je Đozić na društvenim mrežama pogrdno govorio o Ratku Mladiću.

"Znamo i vjerujemo da će se on i njegovi sunarodnici braniti pričom o presudama Međunarodnog suda u Hagu, ali nigdje u presudama ne piše da je general Mladić 'pseto' kako ga Đozić naziva", navedeno je u zahtjevu za smjenu Đozića.

Đozić je u objavi na Fejsbuku od 27. avgusta uz objavu vijesti o smrti Ratka Mladića napisao "krepalo je pseto".

Zahtjev za smenu je potpisao predsjednik Organizacije Branimir Kojić i najavio protest ispred zgrade Opštinske uprave ukoliko Đozić ne bude smijenjen.