Prevoznici traže više dana u Šengenu: "Vozači nisu migranti, već radnici"

"Ne želimo ostati u EU, želimo raditi sa EU“ i "Vozač nije migrant, vozač je radnik“ – samo su neke od poruka sa protesta prevoznika u Sarajevu. Prevoznici ne odustaju od zahtjeva da se broj radnih dana za vozače poveća sa 90 na 125, odnosno 130 dana.

„Mi želimo samo da radimo i želimo da tranzitiramo zemljama Evropske unije. Svaki onaj vozač koji je želio otići ili ostati u Evropskoj uniji, on je već otišao. Vozači nisu migranti. Vozači su uredno prijavljeni u firmama u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji i oni samo žele da rade svoj posao", rekao je Zijad Šarić, predsjednik Upravnog odbora Konzorcijuma logistika“ Bosne i Hercegovine.

Prevoznici podsjećaju da u EU, kako tvrde, niko ne obraća pažnju na činjenicu da su vozači radnici na svom radnom mjestu, već se nakon prekoračenja dozvoljenog boravka tretiraju kao ilegalni migranti.

U zemljama poput Austrije, Njemačke i Češke vozači bivaju deportovani, dok su u Hrvatskoj vraćeni sa graničnog prelaza. Redovno dobijaju i novčane kazne, ali to je, kažu, najmanji problem u odnosu na zabranu ulaska u Evropsku uniju, koja može trajati od tri do 12 mjeseci.

"Vozači imaju potpuni tretman kao ilegalni migranti nakon prekoračenja 90 dana. Ophodnja te granične policije je svugdje ista, odvode se u prostorije gdje se vrše mnoga ispitivanja: odakle su ušli, kako su ušli, šta planiraju", rekao je Nikola Brković, član Konzorcijuma logistike Bosne i Hercegovine iz Prnjavora.

Kada vozač dobije zabranu ulaska u Evropsku uniju, problem i trošak ima prevoznik.

"Većina firmi je već imala taj problem, da su njihovi vozači imali zabranu. Imali smo odbijanje ulaska u Evropsku uniju, isto tako imali smo pri povratku iz Evropske unije, gdje vozače obavijeste da su prekoračili 90 dana od 180 i onda mu izreknu zabranu od tri do šest mjeseci i plati kaznu", rekao je Edin Čaušević, direktor firme „Frigošped“ Žepče.

Među okupljene pred Savjetom ministara BiH sišao je i resorni ministar Edin Forto. Prevoznici poručuju, neobična i apsurdna formula. Državni ministar je vlast, vlast ne rješava zahtjeve, prevoznici protestuju, a onda ministar-pozdravlja protest.

"Iskreno se nadam da će i Evropska komisija prepoznati da ovo nije stvar migrantske politike ili bilo čega sličnog. Ovo je jednostavno zahtjev jednog sektora u cijeloj regiji da ima ispravan pristup, na način da se mogu takmičiti sa drugima", kaže Edin Forto, ministar komunikacija i transporta BiH.

Nezadovoljni prevoznici organizovali su protestnu kolonu, a potom prošetali od zgrade Parlamentarne skupštine BiH do Delegacije EU. O svemu se oglasio i šef Delegacije EU u BiH, Luiđi Soreka, koji poručuje vlastima u BiH da postupaju kao i druge zemlje u regionu.

"Od juna 2024. godine sugerišemo relevantnim institucijama ovdje u BiH konkretne akcije koje mogu biti preduzete kako bi riješili situaciju sa kojom se suočavaju profesionalni vozači. Ohrabrujemo vlasti u BiH da uđu u usku saradnju sa zemljama EU koje su destinacija, kako bi uspostavili bilateralne ugovore koji će omogućiti vozačima da rade svoj posao", rekao je Luiđi Soreka, šef Delegacije EU u BiH.

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović još jednom je ponovio da je Vlada Republike Srpske uz prevoznike, ali da je centar odlučivanja negdje drugo. Očekuje rješenje problema krajem godine ili na proljeće.

"Do tada vozače molim za strpljenje. Nemam ništa protiv protesta, iako oni poremete cijele lance snabdijevanja u Republici Srpskoj, BiH i regionu. Ali, ako je to način da se izvrši dodatni pritisak na one koji odlučuju – onda da i to pokušaju", rekao je Zoran Stevanović, ministar saobraćaja i veza Republike Srpske

I dok republički ministar daje podršku, državnog ministra prevoznici pitaju protiv koga je danas protestovao? Kažu od njega se očekuje da donese rezultat.

Profesionalni vozači poslali su jasnu poruku Evropskoj uniji – njihov posao ne može stati zbog ograničenja boravka u Šengenu. Od odgovora iz Brisela, koji se očekuje već sutra, zavisi njihov naredni potez.